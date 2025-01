Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolution positive des activités du marché ce mercredi 29 janvier 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 29 janvier 2025, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une évolution positive par rapport à la veille.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 292,165 millions FCFA le mardi 28 janvier à 420,672 millions FCFA ce mercredi 29 janvier 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 17,911 milliards à 10 274,058 milliards FCFA contre 10 256,147 milliards FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations est restée stationnaire à 10 537,750 milliards FCFA.

Du côté des indices, l'embellie se poursuit. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a encore i gagné 0,18% à 278,65 points contre 278,16 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 connait une hausse de 0,24% à 140,42 points contre 140,08 points précédemment. Concernant l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,31% à 115,20 points contre 114,84 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 1 050 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,13% à 3 150 FCFA), BOA Benin (plus 3,03% à 3 400 FCFA),Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,63% à 390 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 2,37% à 20 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 1 945 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 5,31% à 7 050 FCFA), Total Sénégal (moins 2,13% à 2 300 FCFA) , SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,72% à 5 700 FCFA) et BOA Mali (moins 1,43% à 1 725 FCFA).