Sénégal: 145e Appel des Layennes - A Cambèrène, les préparatifs vont bon train

La communauté religieuse des Layennes célèbre jeudi et vendredi le 145e Appel de Mouhamadou Limamou Laye plus connu sous le nom de Seydina Limamou Laye. À Cambérène, un des foyers ardents de cette confrérie musulmane fondée en 1883, à Yoff, les préparatifs vont bon train.

Mercredi, veille de célébration, dans les rues et comme dans les maisons, l'on est déjà plongé à fond dans la ferveur de la commémoration. Les fidèles commencent à affluer. Difficile d'avancer dans certains endroits, dans ce va-et-vient incessant d'hippomobiles, de piétons qui soulèvent la poussière dans les artères de ce village lébou.

Des groupes de jeunes passent les dernières couches de peinture sur des murs défraichis, pour leur rendre leur blancheur d'antan.

Chez les Top, les préparatifs ont a débuté depuis deux jours. Trouvée à l'enceinte de la maison, Nguissane Laye Sarr et ses enfants font cuire des beignets aux senteurs qui donnent l'eau à la bouche. Pour cette mère de famille, l'Appel rime aussi avec hospitalité et actions de grâce.

"Nous faisons tout cela pour les pèlerins. Les beignets et les repas que je prépare leur seront offerts, demain [jeudi], comme de coutume", confie-t-elle, contente de leurs actes, elle et ses enfants.

Elle a dépensé sans compter. "Je n'ai même pas conscience de la somme d'argent que m'a couté ce que les pèlerins", dit cette femme originaire de Louga (nord). L'essentiel pour elle est de bien les accueillir.

"Nous ne faisons pas de calcul quand nous dépensons à l'occasion de l'Appel, car nous sommes convaincus que nous serons remboursés par la grâce de Seydina Limamou Laye", jure Nguissane Laye Sarr.

Fervente disciple layenne, elle déclare préparer et célébrer cet événement plus que toute autre fête à caractère religieux, tabaski et korité compris.

En face de la maison des Top vit la famille Sarr. Ici, la détermination des femmes est impressionnante. Certaines, très âgées, épluchent les légumes dans une ambiance joviale. Dans un coin de la maison, une marmite bout au-dessus d'un feu.

"Depuis deux semaines nous préparons l'Appel, nous avons commencé par le nettoyage des rues et des maisons", déclare Soukeye Thiam, mère au foyer.

"A chaque Appel, c'est une saine concurrence entre les femmes de Cambérène. Chacune s'efforçant de faire preuve de plus d'abnégation. Plus l'effort est grand, plus la récompense divine est élevée Nous sommes plus que déterminées et nous continuerons ainsi jusqu'au dernier jour de l'Appel", ajoute-t-elle.

C'est pourquoi Soukeye Thiam et tous les habitants de Camberène rivalisent d'ardeur, chacun dans son domaine pour la réussite du 145e Appel de Seydina Limamou Laye.