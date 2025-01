Angola: La 4e édition de la Biennale de Luanda se déroule en deux étapes

Luanda — La 4ème édition de la Biennale de Luanda se tiendra dans la capitale angolaise en deux moments principaux, à savoir, du 2 au 4 juillet et du 12 au 13 novembre 2025, a annoncé mercredi, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le représentant de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe.

Selon le diplomate qui présentait les préparatifs du Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence, la première étape comprendra, entre autres thèmes, « le dialogue intergénérationnel au niveau ministériel », « les forums thématiques » et « "Événements parallèles".

Il a expliqué que la deuxième sera consacrée à la cérémonie d'ouverture de haut niveau (chefs d'État et de gouvernement), à la présentation des résultats des Forums thématiques de juillet 2025, à l'inauguration d'une exposition itinérante mettant en valeur les réalisations historiques et l'Agenda culturel - Festival des Cultures.

Dans son discours, Miguel Bembe a annoncé que la 4e édition vise à partager les effets liés à la contribution des Africains et des Afro-descendants au progrès de l'humanité et à souligner la valeur de l'identité culturelle africaine, ainsi qu'à encourager l'utilisation pédagogique de l'Histoire Générale d'Afrique.

Concernant les responsabilités des co-organisateurs de l'événement, l'UA, l'UNESCO et l'Angola, il a expliqué que l'organisation continentale est chargée de coordonner les séances de consultation avec les partenaires, de mobiliser les ressources financières, de sélectionner les jeunes pour le Dialogue intergénérationnel et de définir la stratégie de communication.

L'UNESCO, a-t-il poursuivi, mobilise des partenaires internationaux et des ressources financières, participe à la définition de la stratégie de communication et organise des consultations périodiques avec le Comité scientifique et le Gouvernement angolais.

Il a expliqué qu'en coordination avec les partenaires, l'Angola garantit les conditions logistiques et matérielles pour la tenue de l'événement, envoie des invitations à des personnalités de haut niveau, organise l'arrivée des participants et facilite la transmission et la diffusion des activités du forum.

D'autre part, il a indiqué qu'une réunion de consultation entre les organisateurs du forum s'est tenue à Paris, en France, en octobre 2024, au cours de laquelle ont été approuvés le rapport final de la 3ème édition de la Biennale de Luanda, devise de la 4ème édition, ayant également convenu des modalités relatives au principe d'organisation de cette édition.

« La réunion de consultation susmentionnée a également abordé la question de la durabilité monétaire des prochaines éditions de la Biennale de Luanda, y compris la viabilité financière de la proposition de création du Prix Jeunesse pour la Paix », a-t-il précisé.

Il a appelé les États membres et leurs partenaires respectifs à participer massivement à l'événement qui vise à promouvoir la culture de la paix et de la non-violence en Afrique, et à créer une plateforme mondiale de coopération pour prévenir la violence et promouvoir la résolution pacifique des conflits sur notre continent.

La Biennale de Luanda a été instituée sur décision de la 24e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'UA, tenue en janvier 2015, à Addis-Abeba, dans le cadre d'une initiative conjointe de l'Angola, de l'UNESCO et de l'organisation continentale.

La 4e édition, prévue en 2025, a pour devise « Honorer le passé, valoriser les réalisations accomplies, construire l'Afrique que nous voulons », en harmonie avec le thème de l'UA, « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ».