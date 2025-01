Algérie: BEM et Bac session 2025 - Révision des données des candidats du 2 au 16 février

Alger — Le ministère de l'Education nationale a fixé, jeudi dans un communiqué, la période allant du 2 au 16 février pour la révision des données des candidats inscrits aux examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, scolarisés et libres, session 2025.

"Les candidats aux examens du BEM et du Baccalauréat session 2025, scolarisés et libres, doivent accéder aux sites de l'Office national des examens et concours (ONEC) durant la période allant du 2 février au 16 février pour consulter et vérifier l'exactitude des données saisies", précise la même source.

L'opération se fera à travers les liens: https://bem.onec.dz pour l'examen du BEM et https://bac.onec.dz pour l'examen du Baccalauréat, et via l'espace Parents sur la plateforme numérique du ministère de l'Education nationale pour les candidats scolarisés: https://awlya.education.gov.dz.

En cas d'erreurs, ajoute le communiqué, les candidats scolarisés "doivent informer les directeurs des établissements d'enseignement du type d'erreur relevée avant la date du16 février 2025. Pour les candidats libres, ces derniers doivent informer la direction de l'Education où ils sont inscrits ou le centre de wilaya de l'enseignement et de la formation à distance (ONEFD) dont ils relèvent, selon le cas, du type d'erreur relevée, et ce avant le 18 février 2025".