Angola: La BDA adhère au Pacte global des Nations Unies et renforce son engagement en faveur du développement durable

Luanda — La Banque de Développement d'Angola (BDA) a récemment adhéré au Pacte Global des Nations Unies, dans le but de promouvoir le développement, la mise en oeuvre et la diffusion de pratiques commerciales durables et inclusives.

L'adhésion de la BDA au Pacte Global des Nations Unies renforce l'engagement de cette institution bancaire à promouvoir des pratiques commerciales responsables, en plus de conformer ses opérations aux principes universels, contribuant à un avenir plus juste et plus durable pour tous, selon un communiqué de presse parvenu mercredi à l'ANGOP.

Selon le document, le Pacte Global cherche à aligner ses stratégies et ses opérations commerciales sur les dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l'homme.

Il vise également à promouvoir les conditions de travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, en plus d'encourager les contributions actives aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le Pacte Global des Nations Unies rassemble plusieurs organisations du monde entier qui partagent l'engagement de prendre des mesures concrètes pour construire un avenir durable et inclusif.