Congo-Kinshasa: Des étudiants de Kikwit prêts à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie contre le Rwanda

Les étudiants de la ville Kikwit dans la province du Kwilu ont fait part mercredi 29 janvier, de leur disponibilité à s'enrôler dans l'armée et à rejoindre les Forces armées de la RDC (FARDC) aux fronts pour défendre la patrie contre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.

Ils se sont dit également disposés à mobiliser des fonds en signe d'efforts de guerre afin de soutenir financièrement les soldats congolais et leurs alliés.

C'était à l'issue d'une marche pacifique organisée dans la ville de Kikwit en contestation de l'agression de la RDC, avec notamment la prise de la ville de Goma au Nord-Kivu.

Cette marche était partie la place « Monument », en passant par le boulevard national, avec comme point de chute, la tribune centrale.

Dans leur déclaration à l'issue de cette marche, ces étudiants ont exprimé leur colère contre le Rwanda et ont réitéré leur soutien indéfectible au chef de l'Etat :

« Nous étudiants de la ville de Kikwit, sommes vraiment disponibles pour rejoindre l'armée. Nous manifestons notre colère contre l'agression Rwandaise, et notre soutien indéfectible au président de la République, pour tous les efforts consentis pour protéger l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Nous manifestons notre solidarité et notre soutien à nos vaillants soldats pour leur bravoure. C'est au prix de sacrifices et avec résilience qu'ils neutralisent et repoussent l'ennemi qui déstabilise le Congo, qui sème la désolation, qui fait des massacres et des tueries du peuple congolais ».

Ces étudiants en colère ont également exigé des sanctions contre toutes les personnes qui détournent les fonds destinés aux FARDC.