Maroc: Guatemala - La Chambre des Représentants participe aux travaux de la Session de janvier du Parlement Centraméricain

Rabat — La Chambre des Représentants prend part aux travaux de la Session de janvier du Parlement centraméricain, qui se tient du 28 au 31 janvier au Guatemala.

S'exprimant lors de la Session plénière, le représentant de la Section nationale du Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, le député Abdelali Barouki, a félicité le nouveau président élu du Parlement Centraméricain, Carlos René Hernández Castillo de la République du Salvador, ainsi que les membres du Bureau pour leur élection pour la période 2024-2025, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Après avoir exprimé ses remerciements envers les composantes du Parlement centraméricain, il a mis en avant l'importance de cette organisation régionale dans le renforcement des principes de la démocratie, des droits de l'homme et de l'intégration entre les pays de la région.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement du Parlement marocain à poursuivre la coopération et à renforcer le partenariat avec le Parlement centraméricain dans divers domaines, notamment la migration, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la lutte contre les effets du changement climatique et la sécurité alimentaire.

En marge de cette participation, le représentant de la Section marocaine a tenu une rencontre avec le Président du Parlement centraméricain, axée sur l'examen des moyens de renforcer la coopération parlementaire entre le Maroc et le Parlement centraméricain, en intensifiant les activités conjointes.

Dans ce sens, il a été proposé d'organiser un forum sur la migration et l'accueil, par le Parlement marocain, de l'une des sessions du Parlement centraméricain.

La réunion a également porté sur l'élan de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume et la reconnaissance croissante de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, notamment par les grandes puissances.

La Session plénière a été maquée par l'adoption du programme annuel de travail, ainsi que par la discussion et l'adoption de plusieurs rapports et projets de résolutions portant sur la migration, l'intégration des personnes en situation de handicap, le cessez-le-feu à Gaza et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans la région d'Amérique centrale.

Les travaux de cette Session se poursuivent avec la tenue des réunions des Commissions permanentes du Parlement centraméricain, conclut le communiqué.