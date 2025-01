Maroc: Quelque 355.120 affaires traitées par les tribunaux de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Marrakech en 2024

Marrakech — Les tribunaux relevant de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Marrakech ont traité un total de 355.120 affaires au cours de l'année 2024, soit un taux de liquidation de 126,64%, a indiqué, mardi, le premier président de cette juridiction, Mostapha Aït El Haloui.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2025 au niveau de cette circonscription judiciaire, placée sous le thème "Efficacité judiciaire pour renforcer la confiance et la crédibilité", M. Aït El Haloui a mis en avant les efforts déployés par les juridictions de la circonscription pour accélérer le traitement des affaires en instance, précisant que grâce à cette dynamique, 355.120 jugements ont été rendus, portant ainsi le taux de décisions prononcées au-delà de 100% par rapport aux affaires enregistrées.

A cet égard, il a relevé que le taux de liquidation des affaires civiles et pénales, y compris les infractions et délits routiers, situé à 126,64% en 2024, a dépassé toutes les performances enregistrées par la Cour d'appel au cours des cinq dernières années.

S'agissant de l'indicateur du nombre d'affaires jugées par rapport aux affaires enregistrées, M. Aït Lahloui a souligné que les affaires civiles au sein des tribunaux de la circonscription judiciaire ont connu une évolution significative par rapport à 2023, évoquant, dans ce sens, une réduction de 7,27% du délai moyen de traitement des dossiers civils, une augmentation de 0,74% du taux de liquidation des jugements et une progression de 3,2% du taux des affaires jugées par rapport aux affaires en cours.

Pour ce qui est des affaires pénales, le responsable judiciaire a fait savoir que la durée moyenne de traitement des dossiers a connu une augmentation considérable de 12,35%, tandis que le taux de liquidation des jugements a progressé de 5,8%, alors que le taux des affaires jugées par rapport aux affaires en instance a grimpé de 4,45%.

Au niveau de la Cour d'appel de Marrakech, M. Aït Lahloui a fait constaté une évolution positive dans les indicateurs du délai moyen de traitement des dossiers civils, avec une baisse de 5,34 % par rapport à l'année précédente, ce qui a entraîné une augmentation du taux de liquidation des jugements de 29,3%.

Et de poursuivre que l'indicateur du délai moyen de traitement des affaires pénales en appel a enregistré une hausse de 65,74% par rapport à 2023, tandis que le taux de liquidation des jugements en matière pénale a connu une augmentation positive de 97,56% par rapport à l'année précédente.

De son côté, le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Marrakech, Khalid Kardoudi a présenté un bilan détaillé des statistiques relatives à l'année judiciaire écoulée, saluant, dans ce sillage, la performance des procureurs relevant de cette juridiction, ainsi que le travail collaboratif des officiers de police judiciaire et de l'ensemble des acteurs impliqués.

Chiffres à l'appui, M. Kardoudi a fait observer que le nombre de plaintes enregistrées en 2024 au sein de cette circonscription judiciaire s'est élevé à 36.354, tandis que le nombre de procès-verbaux a atteint 238.858, avec des taux de liquidation respectifs de 97,89% et 99,83%.

Il a, dans la foulée, mentionné la mise en place d'un mécanisme régional au niveau des tribunaux de première instance de la circonscription judiciaire pour examiner les demandes des Marocains résidant à l'étranger, accueillir leurs doléances et leur fournir divers services avec la célérité et l'efficacité requises.

Par ailleurs, M. Kardoudi a affirmé que "le Ministère public continuera de jouer un rôle essentiel dans la défense des droits et libertés, en veillant à l'application rigoureuse de la loi et en s'opposant fermement à toute tentative de compromettre la sécurité et la paix sociales, tout en consolidant l'État de droit et la justice."

La cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire, qui s'est déroulée en présence notamment de responsables du ministère de la Justice, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Parquet général, de magistrats, d'avocats, ainsi que de représentants de la wilaya de la région Marrakech-Safi, d'élus locaux et de personnalités civiles et militaires, a été l'occasion de présenter le bilan de l'activité judiciaire de la Cour d'appel et des tribunaux qui en relèvent pour l'année écoulée, d'exposer leurs orientations et d'anticiper les perspectives de la nouvelle année judiciaire.