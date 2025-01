Togo: Création d'un fédération des sports mécaniques

Le Togo franchit une étape avec la création de la Fédération Togolaise des Sports Mécaniques (FTSM).

Cette nouvelle entité a pour ambition de structurer, encadrer et développer les disciplines mécaniques dans le pays, offrant ainsi aux passionnés un cadre légal et sécurisé pour la pratique de leur sport.

La FTSM regroupe plusieurs disciplines allant de la moto tout-terrain et la moto routière et sportive, au pilotage automobile, en passant par le karting et le jet-ski. À travers cette diversité, l'objectif est clair : permettre aux amateurs et professionnels de pratiquer leur passion en toute sécurité et dans des infrastructures adaptées.

Selon David Rozand, président de la fédération, cette initiative repose sur une volonté collective.

L'un des grands défis que s'est fixé la FTSM est la réduction des pratiques sauvages qui exposent les populations à des risques majeurs. Pour y parvenir, la fédération prévoit de plaider pour la création de circuits fermés adaptés aux différentes disciplines, notamment des pistes en terre pour le motocross et les compétitions tout-terrain.

Afin de dynamiser la scène des sports mécaniques au Togo, la fédération compte organiser plusieurs événements dans les années à venir. Parmi les compétitions et initiatives prévues, on retrouve le motocross international de Pâques et l'enduro de Kpalimé.