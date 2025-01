Tunisie: Le Forum national sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité du 7 au 9 février

La ville de Hammamet abritera, du 7 au 9 février, la septième édition du forum national PROTECT SENIOR sur le thème « Applications défensives et offensives de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité ».

« Cet événement sera une occasion pour un nombre important d'industriels, de chercheurs, d'universitaires et d'étudiants des écoles nationales d'ingénieurs de toutes les régions de la République d'échanger les connaissances, de promouvoir la coopération et de construire des partenariats professionnels solides dans ce domaine », a indiqué, jeudi, Maha Charafeddine, universitaire et coordinatrice de l'événement, dans une déclaration à l'Agence de presse Tunisie Afrique (TAP).

« Ce forum est organisé annuellement par l'Université de Sfax, en collaboration avec l'Agence Nationale de Cybersécurité, le Centre de Recherche en Numérique de Sfax et l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, avec la participation d'experts et de spécialistes dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité », a-t-elle ajouté.

« Le programme comprend des ateliers pratiques sur les intrusions potentielles de pirates informatiques et leur détection à l'aide de l'intelligence artificielle en tant qu'outil avancé pour contrer les cybermenaces et comment prendre des mesures proactives pour les prévenir de manière rapide et efficace » .Des séminaires sur l'intelligence artificielle éthique et responsable se tiendront également.