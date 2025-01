Sénégal: Kédougou - Les communautés invitées à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité

Kédougou — La gouverneure de Kédougou, Mariama Traoré, a invité, mercredi, les communautés à collaborer activement avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), pour la préservation de la sécurité dans la région.

»Les communautés sont invitées activement à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité et de transmettre les renseignements et les informations pour la lutte contre l'insécurité dans la région de Kédougou", a-t-elle déclaré.

Mariama Traoré présidait le lancement d'un projet de sécurité collaborative initié par l'Etat du Sénégal et l'Institut américain pour la paix (USIP) dans la zone Est.

Henry Ndécky, coordonnateur de la Maison dynamique de paix en Casamance, des préfets, des sous-préfets, des élus locaux et des représentants des Forces de défense et de sécurité et la société civile ont assisté à la cérémonie.

Dans le cadre de la préservation de la sécurité dans la région de Kédougou, l'autorité administrative a déploré le manque de collaboration entre les Forces de défense et de sécurité et les communautés.

"Le plus grand problème auquel on est confronté dans la région de Kédougou, c'est le manque de collaboration entre les Forces de défense et de sécurité et les communautés", a dit Mme Traoré.

Elle a salué l'initiative visant à renforcer la lutte contre l'insécurité en zone transfrontalière.