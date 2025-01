Congo-Brazzaville: Développement local - Un plan d'action climat lancé à Brazzaville

Une réunion de cadrage pour l'élaboration et la définition d'un plan de climat territorial pour la ville de Brazzaville s'est déroulée en présentiel et en vidéo conférence, le 29 janvier, sous la supervision du maire Dieudonné Bantsimba, en présence d'une délégation de l'Agence française de développement (AFD) conduite par son directeur, Maurizio Cascioli.

« Aujourd'hui c'était la première réunion de cadrage, disons de lancement avec l'équipe des consultants, à savoir l'équipe de la mairie de Brazzaville, les experts de Suez Consulting depuis la France et l'AFD. Cette première rencontre doit être suivie très rapidement par d'autres avec les autorités nationales, mais aussi les autorités communautaires. Effectivement, nous avons souligné, avec monsieur le maire, la nécessité de bien faire participer l'ensemble des autres parties prenantes », a précisé Maurizio Cascioli.

Selon le directeur de l'AFD, il se n'agit pas de rédiger un nouveau document qui restera dans les tiroirs des uns et des autres, mais plutôt d'avoir une programmation intelligente, opérationnelle des investissements à faire. Et sur ce, il faudra qu'il soit nécessaire que les ambitions au niveau national trouvent une application au niveau local à travers ce premier contact. « Un gros travail avait été déjà fait pour réaliser les analyses qui ont été soutenues parfois par d'autres bailleurs de fonds et directement menées par l'Etat. Il faudra pouvoir s'appuyer là-dessus. Et surtout pour construire, écouter tout le monde », a-t-il fait savoir.

Parlant de la méthodologie à suivre avec la population, il est prévu également des petites activités de mobilisation citoyenne, à savoir la rencontre et l'écoute de la population, notamment celle plus vulnérable, pour avoir une approche plus particulière sur les gens..