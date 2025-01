Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Kimba appelle Denis Sassou N'Guesso à faire acte de candidature

Les habitants du district de Kimba, dans le département de Djoué-Léfini, ont récemment demandé au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2026.

Femmes, jeunes et sages de la localité ont exprimé leur vœu au cours de la descente à la base, du 25 au 27 janvier, du député de la circonscription électorale unique de Kimba, Antoine Béli Bokolojoué. Accompagné de ses collègues de Ngoko (Cuvette), Bambama et Zanaga (Lékoumou), Madingou Kayes (Kouilou), Mbon (Plateaux) et Komono (Bouenza), l'élu de Kimba est allé rendre compte à ses mandants des conclusions des dernières sessions de l'Assemblée nationale.

« Si nous revenons un peu en arrière, en 2016, nous avons massivement voté le président de la République qui était sorti premier dans le district de Kimba. En 2021, nous avons également fait le même travail, et c'est cet engouement que nous les jeunes, unanimement, prenons la décision de recommander au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de se présenter à la présidentielle de 2026 », a déclaré un jeune de Kimba.

Résumant le contenu des différents discours prononcés par les femmes, la jeunesse et le président des sages de la localité, un sage a également rappelé la nécessité de soutenir l'actuel chef de l'Etat pour un nouveau quinquennat en 2026.

S'agissant des échanges proprement dits, ils ont tourné autour de la création du nouveau département Djoué-Léfini dont Kimba fait désormais partie ainsi que des avantages dont il va bénéficier; le quotidien des habitants ; la construction des ponts sur les rivière Doué et Lilali. Antoine Bokolojoué a, par ailleurs, annoncé la gratuité des taxes des commerçants au marché de Kimba pour une période de trois mois. Il est également revenu sur l'adoption de la loi sur la profession de l'architecte à l'Assemblée nationales. Une loi qu'il a proposée. Le député de Kimba a aussi appelé ses mandants à cultiver les valeurs de paix, de la cohésion pour l'unité des filles et fils de cette sous-préfecture.

« Les habitants ont posé beaucoup de problèmes : l'entretien des routes, la construction des ponts, le problème de la drogue. Je leur ai expliqué que l'Assemblée nationale a récemment voté une loi sur les stupéfiants, en attendant son adoption au Sénat et sa promulgation par le président de la République, ensuite les choses vont s'arranger », a résumé Antoine Beli Bokolojoué.

Consolider les liens entre les filles et fils de la localité

Selon lui, la population est heureuse d'appartenir au département Djoué-Léfini et veut que l'on tienne compte désormais de Kimba comme un district à part entière. En effet, le député a expliqué que le président de la République venait de promulguer la loi créant les nouveaux départements. Il reste désormais au gouvernement de procéder à la nomination des autorités locales, à savoir le préfet et le secrétaire général du département, le sous-préfet et le secrétaire général d'Odziba. L'élu a promis de prendre toute sa responsabilité pour accompagner le gouvernement dans la mise en place de ce nouveau département.

Habitants de Kimba et membres de la délégation ont été ravis de compter parmi eux la présence de l'ancien député de cette localité. Un exemple à suivre pour le député de Ngoko, Blaise Ambeto. « Il y a quelque chose de formidable qui m'a plu, c'est de voir aux côtés du député son ancien challenger, celui qui l'a emmené au deuxième tour, et qui, après la victoire de son adversaire, a pris soin de le féliciter, de s'ouvrir à lui et de lui dire que le combat est terminé, tu as gagné, je suis avec toi pour le bien, le bonheur, l'avenir et l'unité de Kimba. C'est une leçon de démocratie, de fairplay que Kimba vient de donner à l'ensemble du pays. Cela devrait être comme cela partout : faire du combat politique un jeu. Celui qui a perdu félicite le gagnant et ensemble on construit », a-t-il retenu.

Pour certains habitants de Kimba, l'ambiance qui règne actuellement entre Antoine Bokolojoué et son prédécesseur est un signal fort qui témoigne du raffermissement et de la consolidation de l'unité entre les filles et fils de la localité.