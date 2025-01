Congo-Brazzaville: Situation sécuritaire et humanitaire dans le Kivu - La Corap appelle à l'unité et la solidarité des Congolais

La Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap), très préoccupée par la situation sécuritaire qui se dégrade dans la partie Est de la République démocratique du Congo (RDC), condamne fermement l'agression de l'AFC/M23, soutenue par le Rwanda, dans le Kivu et tout récemment dans la ville de Goma.

L'action du groupe armé M23 et des militaires rwandais a occasionné, selon la Coraf, l'aggravation de la situation humanitaire déjà catastrophique dans le Nord-Kivu. "La population vit actuellement sans énergie électrique, sans eau potable, ni accès à l'internet. Bien au-delà, les hôpitaux sont très débordés !", a indiqué la Corap.

Cette constellation d'organisation de la société civile exprime sa solidarité envers la population du Nord-Kivu et de Goma. Elle dénonce sans réserve cette violence insupportable qui met en mal intentionnellement les droits humains.

Elle condamne, par ailleurs, avec la même fermeté, les actes de vandalisme et de pillage qui ont défiguré Kinshasa, le 28 janvier. "Des ambassades, des supermarchés, des entreprises de télécommunications, des habitations privées et bien d'autres établissements ont été pris pour cibles. Bien que le droit à la manifestation soit fondamental, ces violences sont inacceptables. Nous appelons au respect de l'intégrité des biens et à la préservation de l'ordre public dans la capitale", a souligné la Corap, exigeant des enquêtes judiciaires contre les auteurs de ces dérapages afin qu'ils répondent de leurs actes.

Soutien aux forces armées congolaises

La Corap réaffirme son soutien à la population du Nord-Kivu, aux femmes et aux enfants particulièrement, et aux Forces armées de la RDC et les Wazalendo, qui défendent courageusement la souveraineté nationale. "Leur sacrifice mérite reconnaissance et solidarité", a-t-elle insisté. La Corap reste, dans ces moments de douleur et d'incertitude, déterminée et engagée dans sa lutte pour un Congo pacifique, juste et prospère. "Nous appelons à l'unité et à la solidarité nationale, convaincus qu'ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve et bâtir un avenir meilleur pour tous les Congolais", a exhorté cette plateforme d'organisations non gouvernementales.