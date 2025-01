Congo-Brazzaville: 'Mon premier Montreux Afrique' 2025 - bientôt les castings au Congo

Le comité de sélection du festival d'humour « Mon premier Montreux Afrique » est actuellement en tournée africaine en vue des castings visant à sélectionner les candidats de sa saison 5. Il posera ses valises à Brazzaville, le 15 février, et à Pointe-Noire, le 22 février.

Initié en 2021, le concours « Mon premier Montreux Afrique » est devenu une plateforme incontournable pour promouvoir les humoristes africains à l'international et de propulser leurs carrières. Ce concours de talents est organisé en partenariat avec Castel beer, dans dix pays africains francophones, à savoir le Congo, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Tchad, le Togo, la Guinée et le Burkina Faso.

Selon les organisateurs, les castings se dérouleront de 10 h à 13 h à l'Institut français du Congo. Ils sont ouverts à tous les humoristes en herbe et majeurs détenant un passeport car « si le candidat n'a pas son passeport au moment de l'annonce de sa participation aux demi-finales, il sera immédiatement remplacé ». Le sketch présenté au casting doit durer 5 à 7 minutes et être impérativement joué en langue française. L'objectif de ce casting est de performer en Suisse devant un public francophone. Par ailleurs, les humoristes se présentant doivent être disponibles impérativement du 1er au 9 avril prochain pour les demi- finales, du 9 au 23 juin pour les masters class et la finale.

Cependant, les humoristes reconnus internationalement ou disposant d'une grande notoriété nationale comme Ulrich Takam, Juste Parfait, Prissy la dégammeuse, Valery Ndongo ne sont pas éligibles à ce concourir. Aussi, les finalistes des saisons précédentes doivent attendre une saison avant de se représenter. Pour cette saison 5, les finalistes de la saison 3 peuvent se représenter, pas ceux de la saison 4.

Le casting physique est une opportunité pour les candidats de rencontrer les organisateurs et de faire valoir leurs talents en live avec spontanéité et finesse. En parallèle, en vue d'étendre la chance aux candidats résidant en dehors des villes où se dérouleront les castings, les candidats peuvent aussi postuler en ligne via le lien disponible sur le compte Facebook de l'événement. « Les castings en ligne de la saison 5 de "Mon premier Montreux by Castel beer" sont ouverts ! Tu rêves de faire rire au-delà des frontières africaines ? C'est ton moment de briller ! Inscris-toi dès maintenant et tente ta chance de monter sur la scène mythique de Montreux comedy », peut-on lire dans un post.

Pour cette 5e édition, les huit artistes qui accéderont à la finale seront désignés ainsi : quatre finalistes choisis par le jury lors des demi-finales, deux choisis par le public et le jury pendant les battles, deux autres finalistes choisis par les votes en ligne. « Le gagnant se produira au Montreux Comedy Festival en novembre 2025. Les modalités de sa participation seront à la charge, sous la responsabilité et aux frais de la société organisatrice », a indiqué "Mon premier Montreux Afrique".