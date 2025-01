Tunisie: 36 nouveaux barrages pour renforcer la gestion des ressources hydriques d'ici 2050

Le directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Abdelhamid Manja, a détaillé ce jeudi les mesures stratégiques prises pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable à travers le pays.

Lors d'une conférence de presse, il a mis en lumière plusieurs projets majeurs visant à renforcer l'infrastructure hydraulique nationale, notamment la lutte contre le forage illégal, ainsi que des investissements dans la construction et l'amélioration des barrages.

Concernant les barrages, Manja a souligné que 37 grands barrages sont actuellement en service dans le nord du pays, tandis que cinq autres sont en construction. De plus, 36 nouveaux barrages sont programmés jusqu'en 2050. La construction de ces infrastructures hydrauliques nécessite des études géographiques approfondies pour répondre aux besoins croissants en eau, particulièrement dans les régions sensibles.

Il a également évoqué une tendance croissante vers le stockage de l'eau dans des barrages souterrains, soulignant l'importance d'inciter les promoteurs immobiliers à installer des réservoirs d'eau pour soutenir les efforts nationaux.

En parallèle, Manja a abordé la question du forage et du raccordement illégaux, un fléau qui complique la gestion des ressources en eau. Il a précisé que la cellule de permanence de la SONEDE, qui opère 24 heures sur 24, a dressé 1 041 procès-verbaux entre juin et octobre 2024. De plus, 269 équipements ont été saisis, 186 décisions de fermeture ont été prises, et 11 fermetures effectives ont été exécutées.

Ces actions font partie d'une stratégie de lutte contre le vol d'eau et les irrégularités dans l'irrigation agricole, qui incluent des infractions relatives à l'irrigation des espaces verts et à la vente d'eau dessalée.

Il est à noter que ces efforts font partie d'un plan global visant à garantir une gestion durable des ressources en eau et à éviter les pénuries dans un pays où l'accès à l'eau potable est un défi de plus en plus pressant.