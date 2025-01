Tunisie: Forage et raccordement de puits - La réponse de la SONEDE aux besoins croissants en eau

Le directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Abdelhamid Manja, a annoncé la mise en place d'un plan stratégique pour assurer l'approvisionnement en eau potable dans diverses régions du pays. Ce plan englobe plusieurs systèmes hydrauliques, notamment ceux du Cap Bon, du Sahel et de Sfax, et prévoit l'accélération des travaux pour la mise en service de la station de dessalement de l'eau de mer à Sousse, dont la capacité sera de 50 000 m³/jour. De plus, il est prévu un approvisionnement à partir du barrage de Nebhana avec 26 000 m³/jour pendant 60 jours, ainsi que l'achèvement des travaux visant à augmenter la capacité de transfert d'eau vers les zones du sud du Sahel.

Concernant la région sud de Sfax (Agareb, El-Mahrès, Sakhira), un puits à Sidi Abdelillah, avec un débit de 40 litres par seconde, a été raccordé, et les travaux devraient être achevés d'ici fin juin 2025.

Lors de la conférence de presse du ministère de l'Agriculture, Manja a également révélé que dans le gouvernorat du Kef, des travaux sont en cours pour le forage et le raccordement de trois puits profonds (Berwak 4, Faj Ali Ben Salem 4 et 5) pour un coût global de 1,1 million de dinars. Ce projet permettra de fournir 40 litres par seconde d'ici fin juin 2025. Par ailleurs, les ressources en eau de la nappe phréatique de Nakla, avec un débit de 80 litres/seconde, seront renforcées grâce à un investissement de 23 millions de dinars, permettant de garantir un approvisionnement suffisant d'ici fin juin 2025.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, quatre puits profonds seront forés, raccordés et équipés avant fin juin 2025, pour un coût total de 2,8 millions de dinars. De même, deux puits profonds ont été raccordés et électrifiés dans le gouvernorat de Siliana, avec la création et l'équipement du puits Siliana 1 et du puits Henchir El Nour, pour un montant de 1,1 million de dinars, les travaux devant se terminer fin janvier 2025.

Un renforcement supplémentaire des ressources en eau à Rouhia a été réalisé grâce au forage et au raccordement du puits compensatoire Hammima 2, pour un coût de 0,35 million de dinars, avec des travaux devant être terminés d'ici fin mai 2025.

Le puits profond de Bargou (25 l/s) a également été équipé et raccordé, et un autre puits, Ferna 1 répété, a été foré et raccordé pour un coût total de 1,4 million de dinars, les travaux devant se terminer fin juin 2025.

Dans le sud-est du pays, les travaux de forage et de raccordement de six puits dans le gouvernorat de Médenine permettront de fournir 100 litres par seconde d'ici fin juin 2025, avec un investissement de 2,35 millions de dinars. À Tataouine, trois autres puits seront forés et raccordés pour fournir 40 litres par seconde avant fin mai 2025. De plus, les puits de Kardhab, Drina 5 et K'hil 3 seront équipés et raccordés pour un montant global de 1,35 million de dinars.

Manja a souligné que ces efforts s'inscrivent dans un plan d'urgence visant à éviter les problèmes d'approvisionnement en eau, notamment dans les régions dépendantes des puits profonds.