Sénégal: Plaidoyer pour le renforcement de la gouvernance du Parc national Niokolo-Koba

Tambacounda — Le conservateur du Parc national du Niokolo-Koba (PNNK), le lieutenant-colonel Paul Moïse Diédhiou, a souligné, mercredi, à Tambacounda, la nécessité de renforcer la gouvernance de cet écosystème en impliquant l'ensemble des acteurs concernés par sa gestion.

Il s'exprimait au terme d'un atelier de deux jours, organisé par la direction des Parcs nationaux (DPN), en collaboration avec ses partenaires financiers, pour mettre à jour le plan d'aménagement et de gestion (PAG) du Par national du Niokolo-Koba (PNNK).

L'objectif visé à travers ce nouveau PAG est de favoriser une compréhension commune des enjeux et définir une feuille de route pour l'avenir du PNNK.

»L'une des recommandations fortes de cet atelier [concerne] la gouvernance, j'avoue que c'est un volet qui n'est pas beaucoup promu. Donc, dans le prochain plan d'aménagement de gestion, on a voulu mettre en place un mécanisme de gouvernance qui va impliquer tous les acteurs, notamment les maires, les autorités administratives, les forces de défense et sécurité et les populations », a indiqué le lieutenant-colonel Diédhiou.

« Nous avons déjà un PAG de 2019-2023 qui a pris fin, donc il faudrait l'évaluer, faire un diagnostic et le réviser en collaboration avec nos partenaires, les communautés qui vivent autour du parc et les collectivités », a-t-il dit.

Le lieutenant-colonel Paul Moïse Diedhiou a insisté sur la nécessité de préserver les acquis du parc récemment retiré de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en péril.

« Le fait de sortir le parc de la liste des patrimoines en péril est un grand effort qui a été fait. Donc, il faut aller dans le sens de la consolidation des acquis et ensuite aller dans le sens de les améliorer », a ajouté le conservateur.

Le jour où le Parc national du Niokolo-Koba tomberait (à nouveau) dans la liste des patrimoines en péril, « ce serait un grand échec pour nous. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour nous donner les moyens de pouvoir consolider et améliorer les acquis », a-t-il poursuivi.

Il a magnifié la richesse et la diversité des espèces fauniques et forestières du PNNK, estimant nécessaire de renforcer l'écotourisme à travers l'aménagement de nouveaux sites touristiques dans cette aire protégée.

« Nous avons les populations de lions et de panthères les plus importantes en Afrique. C'est pour cela que dans le cadre de la gestion du parc, nous essayons de promouvoir l'écotourisme, et quand nous le faisons, c'est dans l'intérêt des communautés locales », a soutenu le lieutenant-colonel Paul Moïse Diedhiou.

« Donc, c'est à partir du volet écotourisme que nous devons faire des efforts en aménageant les sites, les mares, les points d'observation et en ouvrant d'autres sites pour pouvoir accueillir plus de touristes au bénéfice de l'État du Sénégal, et surtout des communautés locales qui ont des campements touristiques et qui sont employées à l'intérieur du parc », a-t-il expliqué.