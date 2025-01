Afrique de l'Est: L'EAC appelle à un dialogue direct entre Kinshasa et le M23

Le sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) invite le Gouvernement de la RDC à « dialoguer directement » notamment avec la rébellion M23, soutenue par le Rwanda. Cet appel a été lancé, le 29 janvier, au 24ème Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat de l'EAC sur les récents développements dans l'Est de la République démocratique du Congo.

« Le sommet a exhorté le Gouvernement de la RDC à dialoguer directement avec toutes les parties prenantes, y compris le M23 et les autres groupes armés qui ont des griefs », indique le communiqué final.

Le sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) a appelé toutes les parties au conflit dans l'Est de la RDC à cesser les hostilités, à observer un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à faciliter l'accès de l'aide humanitaire aux populations touchées.

L'EAC a appelé à un règlement pacifique du conflit et exprimé sa préoccupation quant à l'expansion de la crise qui se manifeste par des attaques contre les missions diplomatiques et le personnel basé à Kinshasa.

Ce sommet, auquel le Président Félix Tshisekedi n'a pas participé, a exhorté le Gouvernement de la RDC à protéger les missions diplomatiques, les vies et les biens.

Le sommet a décidé d'organiser un sommet conjoint de l'EAC et de la SADC afin de délibérer sur la marche à suivre.

La tripartite entre les présidents congolais, Félix Tshisekedi, rwandais, Paul Kagame, et angolais, João Lourenço, prévue le 15 décembre 2024 à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'Est de la RDC, avait été annulée. Ce raté faisait suite à l'incapacité de la RDC et du Rwanda à s'accorder sur un engagement en faveur de pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23 ; une condition exigée par Kigali mais fermement rejetée par Kinshasa.