Sénégal: Lancement de la gestion budgétaire 2025 avec une vision de transparence et d'efficience

Ce 30 janvier, un atelier déterminant a été organisé à Dakar par le Ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale du Budget, afin de lancer officiellement la gestion budgétaire de 2025.

Cette rencontre, qui a réuni les principaux acteurs de l’exécution des dépenses publiques, vise à tirer les enseignements de l’exercice 2024 et à identifier les axes d'amélioration nécessaires pour l’année à venir.

Cet atelier intervient dans un contexte particulier marqué par l’alternance politique du 24 mars 2024, et l'installation d’un nouveau gouvernement.

Réformes et priorisation des dépenses pour un futur plus transparent

Cet événement s’est déroulé sous la direction de M. Bassirou Sarr, directeur de cabinet du ministre des Finances. Selon lui, « cet atelier n’a pas été simplement une rencontre technique, il offre un cadre privilégié d’échange et de concertation pour évaluer les défis rencontrés durant la gestion 2024 et se projeter avec détermination vers 2025 ».

M. Sarr a ainsi salué l’importance de cet atelier, soulignant que la gestion du budget ne peut plus se limiter à un exercice financier ordinaire, mais qu’elle doit s’inscrire dans une dynamique de rupture avec les pratiques passées pour renforcer la transparence et la rigueur.

Il faut dire que l'un des grands axes de cette gestion budgétaire révisée est la mise en œuvre de réformes profondes, notamment au niveau du code général des impôts et des douanes, pour favoriser l’investissement public.

L'objectif est clair, précise M. Sarr « chaque franc dépensé doit contribuer au bien-être de la population. Le gouvernement met ainsi l'accent sur une gestion plus efficace des ressources publiques, afin d'assurer un redressement technique et financier, et garantir une expansion durable des finances publiques ».

Le Directeur général du Budget M. Abdou Diouf, a également pris la parole pour évoquer les défis actuels des finances publiques, soulignant l'impact des tensions géopolitiques internationales et des défis socio-économiques internes sur l’économie nationale.

Il a souligné l'importance de rassembler des ressources et d'améliorer la gestion des dépenses. A l’en croire, le budget 2025, ne devra pas être utilisé de manière précipitée, mais de façon stratégique et réfléchie pour assurer une croissance stable et durable.

Il a d’ailleurs assuré que, les choix budgétaires de 2025 seront orientés vers des investissements ayant un fort impact économique et social, en accord avec les objectifs du référentiel des politiques publiques du gouvernement, tel qu'exprimé dans l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».

Cette nouvelle vision politique vise à faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère, avec des finances publiques plus solides et plus transparentes.

Les participants ont également été sensibilisés sur les réformes budgétaires et organisationnelles, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans l'exécution du budget 2024 afin d’assurer une gestion plus efficiente des ressources publiques.

Cet atelier a donc marqué le début d'une nouvelle phase de la gestion des finances publiques au Sénégal, avec un accent particulier sur l’efficience, la rigueur et la transparence dans l’utilisation des ressources publiques, et une mise en œuvre plus ciblée des projets à fort impact.

C’est un pas de plus vers l’atteinte des objectifs de l’Agenda « Sénégal 2050 », qui entend transformer profondément le pays pour le rendre plus résilient face aux défis internes et externes.