Congo-Brazzaville: Descente parlementaire - Le député de Lumumba 1 rend compte à ses mandants de la septième session ordinaire

Le député de la première circonscription électorale Emery-Patrice-Lumumba, premier arrondissement de Pointe-Noire, Louis Gabriel Missatou, y a effectué le 28 janvier une descente parlementaire en vue de rendre compte à ses mandants des conclusions de la septième session ordinaire dite budgétaire tenue du 15 octobre au 23 décembre 2024, à Brazzaville.

La descente a été précédée par la pose de la première pierre de construction du quatrième forage d'eau au quartier 119, Tchimbamba marché. Face à ses mandants, Louis Gabriel Missatou a déclaré: « Nous sommes venus rendre compte à nos mandants, conformément à nos engagements, des conclusions de la septième session ordinaire dite budgétaire du Parlement, en insistant principalement sur deux points ou deux affaires, notamment le vote de la loi de finance 2025 avec l'adoption du budget qui s'élève en recettes à la somme de 2519 milliards 260 millions FCFA et en dépenses à la somme de 1946 milliards F CFA avec un excédent budgétaire prévisionnel de 573 milliards 260 millions FCFA ».

Le budget, a expliqué le député, représente les ressources liées au fonctionnement normal et régulier de l'Etat. Il a également insisté sur le vote de la loi relative à l'âge de départ pour la retraite des agents relevant du code de travail qui permet de le concilier avec le départ pour la retraite à la fois des employés du secteur privé et ceux du secteur public, c'est-à-dire 60 ans pour les employés manoeuvres et 63 pour les agents de maitrîse, 65 pour les cadres et 70 pour les cadres hors catégories.

Louis Gabriel Missatousession a précisé que cette session n'avait pas que le vote du budget à traiter. Il y avait au total 24 affaires à dont 16 ont été traitées et 8 autres reportées à la prochaine session.

Pour le député, cet échange interactif avec ses mandants a aussi concerné plusieurs sphères de la vie des habitants de Pointe-Noire en général et ceux de Lumumba 1 en particulier. Ainsi, répondant à leurs préoccupations sur les questions d'insécurité, la cherté de la vie et les difficultés liées au transport en commun, Louis Gabriel Missatou a directement interpellé les responsables de chaque famille individuellement, par ce que selon lui, les parents représentent les premiers annonceurs d'alerte sur les l'ensemble des comportements déviants de leurs enfants.

« Lorsque les jeunes gens affichent des comportements déviants dans les quartiers, ces derniers sont issus des familles. C'est donc la responsabilité d'abord des parents, ils doivent les dénoncer aux responsables de quartiers et aux services compétents pour arrêter net ces comportements blâmables et punissables affichés par leurs enfants. Chaque famille doit être le gendarme, le garant de la sécurité dans son quartier et dans nos villes », a-t-il signifié.

Sur les questions liées aux difficultés observées dans les transports en commun dans la ville, le député a pensé que celles-ci sont occasionnées par l'état de délabrement avancé de l'ensemble du réseau routier urbain. «Dans ce cadre, nous avons ainsi l'honnêteté de dire que tout le réseau routier vierge de la ville de Pointe-Noire est arrivé en fin de vie. Nous avons eu le bonheur de bénéficier du lancement, le 28 février dernier, par le président de la République, des travaux de la municipalisation additionnelle.

Dans cette optique, nous avons reçu récemment le ministre d'Etat, Jean Jacques Bouya, qui est venu constater le week-end dernier l'avancement des travaux sur les principales artères routières de la ville. Nous avons au total six grands chantiers en cours de réalisation, une fois terminés, ces travaux vont impacter favorablement la mobilité des habitants de Pointe-Noire », a-t-il indiqué.

Sur la flambée des prix des principales denrées alimentaires, le député prévoit l'interpellation au niveau du Parlement du ministre en charge de ces questions.

Un quatrième forage d'eau pour les habitants de Lumumba 1

La pose de la première pierre de construction du quatrième forage d'eau à Lumumba 1, au quartier 119 Tchimbamba marché, a émerveillé les habitants. La durée d'exécution des travaux est fixée à 21 jours. Le forage atteindra les profondeurs de 70 à 80 mètres et sera équipé d'une pompe avec un cubage débiteur d'environ 15 mètres cubes par heure. L'aménagement d'une cabine autour du forage est prévu en vue de sécuriser les bornes, c'est-à-dire les robinets de puisage et faciliter l'accès. Cette même cabine assurera la sécurité du forage pour éviter les actes de vandalisme. Une cuve de trois mille litres y sera superposée.

Dans son mot de remerciements, Guillaume Pangou, chef de quartier 119 Tcimbamba marché; a signifié que ce projet montre à quel point le député de sa circonscription compatit aux multiples difficultés rencontrées par les habitants de cette circonscription en matière de ravitaillement en eau potable.

« Ce quatrième forage vient à point nommé combler les attentes des habitants du quartier 119, Tchimbamba marché, confrontés quotidiennement aux problèmes de délestage en eau potable imposés par la société La congolaise des eaux qui a pourtant le monopole de la desserte en eau potable dans toute la ville », a-t-il déclaré.

Notons que pour lutter contre le chômage des jeunes de sa circonscription, le député de Lumumba 1 forme depuis quelques années plusieurs d'entre eux aux métiers de la coiffure, couture, soudure et conduite.