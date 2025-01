Maroc: Tanger - La CNDP met en avant l'importance de la protection de la vie privée numérique des enfants et des adolescents

Tanger — L'importance de la protection de la vie privée numérique des enfants et des adolescents a été au centre d'une rencontre, organisée jeudi à Tanger, à l'initiative de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Tenue au profit de nombre d'élèves de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette rencontre a été l'occasion pour les intervenants de sensibiliser les enfants et les adolescents à l'importance de protéger leurs données personnelles et leur vie privée sur l'espace numérique.

Ils ont ainsi présenté l'ensemble des données considérées personnelles, notamment l'adresse, le numéro de téléphone, les photos et vidéos, les enregistrements vocaux, les informations liées au corps et à la santé, les origines et les croyances religieuses, expliquant aux élèves la nécessité de ne jamais communiquer ces informations sans le consentement d'un adulte (parent ou tuteur).

Les intervenants ont également présenté aux élèves les différentes formes de cyberharcèlement, en plus de la notion de phishing, une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute en ligne pour l'inciter à communiquer des données personnelles, et celle du doxxing, qui consiste à collecter et à diffuser des informations personnelles dans un but malveillant.

Ils ont, dans ce sens, souligné l'importance de ne jamais communiquer les données personnelles en ligne, d'utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque compte en ligne, et d'adopter l'authentification à deux facteurs (2FA), qui consiste à demander à un utilisateur de confirmer son identité en deux étapes uniques avant de recevoir l'autorisation d'accès au système.

Par ailleurs, la rencontre a également été l'occasion pour les intervenants de présenter la plateforme "Koun3labal" mise en place par la CNDP, qui constitue une école virtuelle, à vocation africaine, dédiée à la protection de la vie privée numérique des enfants, des adolescents et des femmes.

Cette plateforme vise principalement à sensibiliser les enfants, les adolescents, les femmes, les parents/tuteurs et les enseignants sur la vie privée numérique, (dangers et risques, droits, moyens de protection, voies de recours..), en plus de servir de portail de référence en la matière à travers la présentation de guides, de bonnes pratiques et de ressources pédagogiques, en plus de différents types de supports et de créations artistiques, dont des dessins, des capsules de conseils, des vidéos pédagogiques et des jeux éducatifs.

Cette rencontre a également été marquée par la présentation d'une bande dessinée intitulée "La face sombre des écrans", dont le dialogue a été joué par un des élèves et une des mères présentes.

Cette bande dessinée a permis de présenter aux élèves, de manière pratique et en se basant sur une mise en situation, les dangers et les effets néfastes de l'utilisation fréquente des jeux vidéo sur les enfants.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, qui se tient du 27 au 31 janvier à travers le Royaume.

Initiée en commémoration du "Data Privacy Day", célébré chaque année le 28 janvier au niveau mondial, cette semaine vise à marquer la quinzième année de la mise en place de la loi n°09-08.