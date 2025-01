Maroc: Marrakech - La CNDP sensibilise les jeunes sur l'importance de la protection de leur vie privée numérique

Marrakech — La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a organisé, jeudi à Marrakech, un colloque régional dédié à la sensibilisation des enfants et adolescents à l'importance de la protection des données personnelles et de la vie privée numérique.

À cette occasion, des jeunes de la Cité Ocre ont exploré les bonnes pratiques d'utilisation des téléphones portables et des appareils électroniques, tout en prenant conscience de l'importance de protéger leurs données personnelles (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.) et des risques liés à leur partage avec des tiers inconnus.

Au cours de cette rencontre, les participants ont également suivi un exposé détaillé sur les missions de la CNDP, qui englobent l'information et la sensibilisation, la protection, le conseil et la proposition de recommandations, ainsi que l'investigation, le contrôle et le traitement des plaintes.

Cette présentation a, en outre, abordé les dispositions de la loi n° 08-09 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, et sur l'importance de la protection des données personnelles et de la vie numérique contre certaines pratiques telles que le "doxxing", l'escroquerie en ligne et la violence numérique.

Par la même occasion, des explications ont été fournies aux participants sur la plateforme numérique "Koun Aala Bal", lancée par la CNDP le 9 décembre 2022, et qui se veut une école virtuelle s'assignant pour objectif de sensibiliser les enfants, les adolescents et les femmes sur les dangers du monde numérique et ses répercussions sur leur vie privée, tout en attirant leur attention sur leurs droits, les moyens de protection et les recours disponibles pour préserver leur vie privée numérique et leurs données personnelles.

Au programme de ce rendez-vous figurait aussi la projection d'une mise en scène interactive illustrée, permettant aux enfants et adolescents de mieux comprendre les dangers et les impacts négatifs d'une addiction aux jeux vidéo.

Ce colloque régional intervient dans le cadre d'une série d'actions de sensibilisation organisées cette semaine à travers plusieurs régions du Royaume et abordant divers thèmes, notamment "Le rôle de la protection des données personnelles dans le renforcement des valeurs constitutionnelles", "La protection des données personnelles au service de l'investissement", "La protection des données personnelles face à la diffamation et à l'atteinte à la vie privée dans la presse" et "La protection des données personnelles au service de l'Assurance maladie obligatoire (AMO)".

S'inscrivant dans le cadre de la Semaine de protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, qui se poursuit jusqu'au 31 janvier, cette rencontre est organisée également en commémoration du "Data Privacy Day", célébré le 28 janvier de chaque année, ainsi que pour marquer le 15è anniversaire de la mise en place de la loi n° 09-08.