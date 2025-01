Maroc: Présentation à Rabat de 'Koun Ala Bal', une plateforme de protection de la vie numérique des enfants et des adolescents

Rabat — La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a organisé, jeudi à Rabat, une conférence régionale de présentation de "Koun Ala Bal", une plateforme dédiée à la protection de la vie numérique des enfants et des adolescents.

S'inscrivant dans le cadre de la Semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée qui se tient du 27 au 31 janvier à travers le Royaume, cette conférence vient marquer le 15e anniversaire de la promulgation de la loi N° 09-08, socle de la régulation des données personnelles au Maroc.

Coïncidant également avec la célébration mondiale du "Data Privacy Day" (28 janvier), cet événement a été marqué par la présentation des différentes missions de la CNDP, ainsi que de la loi N° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, outre un partage des meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée numérique.

Lancée par le CNDP le 9 décembre 2022, la plateforme digitale "Koun Ala Bal" s'adresse, entre autres, aux enfants et aux adolescents et vise à les sensibiliser, à travers des guides, jeux et activités, sur les risques induits par un partage non raisonné de leur vie privée.

Cette plateforme est une école virtuelle, à vocation africaine, dédiée à la protection de la vie privée numérique des enfants, des adolescents et des femmes, visant à fournir une plateforme de référence en la matière, à travers différents types de supports et de créations artistiques (dessins, capsules de conseils, vidéos pédagogiques et jeux éducatifs).

Il ambitionne également d'encourager la recherche et le développement dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée numérique des enfants, des adolescents et des femmes, de mettre à disposition de la société civile ainsi que de tous les acteurs concernés des outils permettant la sensibilisation des jeunes et des femmes dans leurs activités, et d'animer la participation des enfants et des adolescents par l'organisation d'ateliers artistiques, de concours ainsi que par la mise en place d'espaces ambassadeurs de la vie privée numérique.

La plateforme "Koun Ala Bal" compte des partenaires nationaux, tels que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, ainsi que l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra, et des partenaires internationaux, dont des instances africaines de protection des données personnelles.

La conférence a été marquée par une séance d'interaction avec le public, à travers une lecture d'une bande dessinée par des enfants, adolescents et parents, ainsi qu'une session de questions-réponses.