Maroc: Tanger - Caravane médicale au profit d'anciennes détenues et d'épouses d'anciens détenus impliqués dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme

Tanger — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi à Tanger, une caravane médicale et de sensibilisation au profit d'anciennes détenues et d'épouses et enfants d'anciens détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme.

Organisée en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Tanger et l'association Tangent Tanger 2, cette initiative vise à soutenir cette frange de la société, en leur proposant des consultations médicales spécialisées ainsi que des ateliers de sensibilisation sur l'importance des dépistages du cancer et du diabète.

Les bénéficiaires ont ainsi pu accéder à des consultations en gynécologie, obstétrique et pédiatrie, tout en assistant à des sessions d'information sur le dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et du diabète.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed El Mkadmi, a relevé que plus d'une cinquantaine de femmes et près de 34 enfants ont bénéficié de cette caravane, soulignant qu'en marge de cette initiative, des cadeaux ont été distribués aux enfants.

Cette action, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Fondation pour offrir un soutien sanitaire et psychologique à ces familles, afin de faciliter leur réinsertion sociale, notant qu'en vue de garantir le succès de cette caravane médicale, des médicaments ont été distribués gratuitement aux familles et les équipements nécessaires ont été mobilisés à cet effet.

De son côté, Dr. Dina Oulkadi, pharmacienne et présidente de l'association Tangent Tanger 2, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des missions régulières de l'association pour apporter du soutien aux personnes dans le besoin, notamment les familles d'anciens détenus et des anciennes détenues.

Et d'ajouter que ce genre d'initiatives visent à alléger le fardeau social et sanitaire de ces familles, à ancrer les valeurs d'humanisme et de solidarité, ainsi qu'à contribuer à améliorer les conditions de réinsertion de ces personnes.