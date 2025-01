Maroc: Le pays se distingue par une politique migratoire 'inclusive et innovante' (Représentante de l'OIM)

Rabat — Dans un contexte marqué par des flux migratoires complexes, le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se distingue par une politique migratoire "inclusive et innovante", a affirmé, jeudi à Rabat, la cheffe de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Maroc, Laura Palatini.

Intervenant à l'ouverture d'une table ronde organisée par l'Observatoire National de la Migration sous le thème "Gestion humanisée des frontières : de la gestion des vulnérabilités à l'impulsion des opportunités", Mme Palatini a souligné que la démarche du Royaume illustre qu'il est possible de garantir un contrôle efficace des frontières tout en respectant les principes fondamentaux des droits humains.

La gestion humanisée des frontières nécessite une coopération régionale et internationale renforcée, comme cela a été démontré par le Processus de Rabat, a relevé la responsable onusienne, notant que ce dialogue euro-africain sur la migration et le développement, présidé par le Maroc en 2023, a offert un "cadre exemplaire" pour promouvoir cette vision.

A cet égard, la représentante de l'OIM a rappelé que le Royaume avait proposé l'élaboration d'une Charte régionale sur la gestion humanisée des frontières, démontrant ainsi son engagement à faire progresser cette approche.

Cette initiative, a-t-elle précisé, vise à renforcer la capacité des pays partenaires à adopter une approche de la gestion intégrée des frontières fondée sur le droit, "tout en restant efficace dans la lutte contre la traite des êtres humains".

Pour Mme Palatini, la gestion humanisée des frontières est aujourd'hui "une nécessité dans notre monde globalisé", et représente une opportunité pour transformer les défis migratoires en leviers de développement humain et économique.

Ce modèle, qui inspire de nombreux pays, démontre que migration et sécurité ne sont pas incompatibles, a-t-elle insisté, ajoutant qu'"en adoptant une approche humanisée, nous pouvons transformer les défis migratoires en opportunités pour construire un avenir plus juste et solidaire".

Cette table ronde connaît la participation d'un parterre d'experts et de responsables de plusieurs départements et organismes concernés par la question migratoire et la gestion des frontières, ainsi que des représentants d'organisations internationales et de missions diplomatiques.

Elle est marquée par des panels thématiques portant notamment sur le modèle marocain de la gestion humanisée des frontières, la protection des victimes vulnérables de la traite des êtres humains et des migrants aux frontières, le rôle de la société civile, et l'intelligence artificielle au service de la gestion des frontières.