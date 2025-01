Maroc: Transport routier national de marchandises - Réunions du comité de pilotage avec les représentations professionnelles du secteur

Rabat — Deux réunions du Comité de pilotage consacrées au dialogue avec les représentations professionnelles du transport routier, ont été tenues, mercredi à Rabat, afin de répondre aux défis du secteur et de renforcer sa compétitivité.

Ces rencontres, présidées par le ministre du transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, ont constitué une occasion de réaffirmer l'engagement de son département en faveur d'un dialogue sérieux et constructif, basé sur une approche participative avec les acteurs professionnels.

À cette occasion, la feuille de route pour l'année 2025 a été présentée, indique le ministère du transport et de la logistique dans un communiqué, précisant qu'elle s'articule autour de plusieurs axes majeurs, notamment la mise en oeuvre du manifeste de fret, un outil essentiel pour structurer les transactions et garantir la transparence du secteur et la régularisation de la situation des véhicules dont le poids total en charge est compris entre 3,5 et 19 tonnes.

La feuille de route aborde également l'accélération de la mise en oeuvre du nouveau programme de renouvellement du parc 2024-2026 et l'amélioration de la qualité de la flotte, ainsi que l'amélioration des conditions d'accès à la profession à travers l'établissement de critères clairs et équitables, garantissant la qualification des professionnels et l'élévation du niveau des prestations.

Ce document porte également sur l'adoption d'un mécanisme d'indexation des tarifs du transport routier de marchandises sur les prix des carburants, ainsi que la détermination d'un coût de référence du transport dès l'achèvement de l'étude en cours à ce sujet et du suivi des évolutions relatives à la réforme du Code de la route, actuellement en cours de validation.

Par ailleurs, les discussions ont porté sur la nécessité de trouver une solution à la question liée à la carte du conducteur professionnel, en relation avec la couverture sociale de la catégorie des non-salariés, souligne le communiqué, mettant en avant l'importance de créer des centres routiers et des aires de repos sécurisées sur les autoroutes et les routes nationales, afin de permettre aux professionnels de respecter les temps de conduite et de repos.

De plus, un renforcement des contrôles relatifs à la surcharge des véhicules a été préconisé pour assurer un transport plus sûr et plus efficace.

Ces réunions ont également constitué une occasion pour le ministère de réaffirmer son engagement à poursuivre la coordination et la coopération avec les partenaires et professionnels du secteur pour développer un écosystème moderne et durable du transport routier de marchandises.

Cette dynamique vise à renforcer la compétitivité de l'économie nationale et à consolider la position du Maroc en tant que hub logistique de premier plan aux niveaux régional et international, conclut le communiqué.