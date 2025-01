Maroc: Le CESE appelle à intégrer la protection numérique dans les objectifs de la politique intégrée de protection de l'enfance

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) appelle à intégrer la protection numérique parmi les objectifs de la Politique intégrée de protection de l'enfance (PIPE), a affirmé jeudi à Rabat, le Président de cette instance, Ahmed Reda Chami.

S'exprimant lors d'une rencontre de communication organisée au siège du CESE dans le cadre de la présentation de son avis pour un environnement numérique inclusif et protecteur de l'enfant, M. Chami a mis en avant les différents avantages et opportunités qu'offre la transformation numérique pour les enfants, leur permettant de libérer leurs compétences créatives et d'élargir leurs connaissances et savoirs, ainsi que ses nombreux risques, physiques et psychologiques.

Dans ce sens, M. Chami a passé en revue les principales recommandations contenues dans l'avis du CESE pour protéger les enfants contre les dangers du numérique, évoquant notamment la nécessité d'adapter le cadre légal aux développements du numérique en harmonisant les lois nationales avec les normes internationales pour protéger les enfants des dangers des réseaux sociaux, fixer un âge minimum de maturité numérique, ainsi que d'intensifier la collaboration entre les autorités publiques et les plateformes numériques.

Il est aussi judicieux d'intégrer, dès le plus jeune âge, l'éducation numérique dans les programmes scolaires en mettant l'accent sur le développement de l'esprit critique et la vérification des informations, ainsi que de veiller à l'organisation de campagnes de sensibilisation en faveur des familles et des utilisateurs, face aux dangers liés aux réseaux sociaux, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Jaouad Chouaib, président de la commission des affaires sociales et de la solidarité et rapporteur de la thématique, a détaillé le contexte et la teneur des recommandations du CESE, mettant en avant les différentes initiatives de prévention, de sensibilisation et de formation portées par les différents acteurs en faveur de la protection de l'enfance en ligne, l'arsenal juridique solide sur lequel elle repose, outre les principales forces et faiblesses des mesures actuellement entreprises.

"La protection de l'enfance dans l'environnement numérique relève de la responsabilité de plusieurs acteurs publics et privés, dont chacun doit assumer sa part de responsabilité", a affirmé M. Chouaib, rappelant la responsabilité particulière des parents/tuteurs/éducateurs dans cette démarche ainsi que celle de l'Etat, dans la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire et de politiques publiques nécessaires à l'effectivité de cette protection.

Lors de sa 156e session ordinaire, tenue le 28 mars 2024, l'Assemblée Générale du CESE a adopté, à l'unanimité, l'avis intitulé "Pour un environnement numérique inclusif et protecteur des enfants".

Élaboré sur la base d'une approche participative, cet avis est le résultat d'un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil et des auditions organisées avec les principaux acteurs concernés . Il s'est également enrichi des contributions citoyen(ne)s sur la base d'une consultation lancée sur la plateforme digitale de participation citoyenne "ouchariko.ma".