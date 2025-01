Maroc: Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif à la création de deux primes au profit de certains fonctionnaires de la Météorologie nationale

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé un projet de décret relatif à la création de deux primes sur les travaux spéciaux et de la qualification au profit de certains fonctionnaires de la Météorologie nationale, présenté par le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Il s'agit du projet de décret n° 2.25.18 modifiant et complétant le décret n° 2.16.461 du 12 hija 1437 (14 septembre 2016) portant création de deux primes sur les travaux spéciaux et de la qualification au profit de certains fonctionnaires de la Météorologie nationale.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la généralisation des deux primes créées par le décret n° 2.16.461 sur les travaux spéciaux et la qualification au profit de certains fonctionnaires de la Météorologie nationale, pour inclure la catégorie des assistants techniques et les ingénieurs, ainsi que les administrateurs et les techniciens, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce décret intervient en reconnaissance des services de maintenance des équipements et des communications filaires et sans fil spécifiques à la météorologie, de l'assistance technique et du support d'observation que présente cette catégorie dans le domaine de la météorologie aux niveaux central et décentralisé, a-t-il précisé.