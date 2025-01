Maroc: La commune de Tanger contribue activement au renforcement de la résilience urbaine face aux effets des précipitations

Tanger — La commune de Tanger, en coordination avec les différents acteurs territoriaux, continue de mettre en oeuvre une approche proactive basée sur l'intervention immédiate et la disponibilité continue pour faire face aux effets des précipitations saisonnières.

La commune a affirmé, dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, que les dernières précipitations, qui ont atteint une moyenne de 27 mm en peu de temps, ont été l'occasion d'activer les protocoles adoptés pour assurer la fluidité du trafic, maintenir le cours normal de la vie quotidienne et garantir la sécurité des citoyens et des infrastructures, soulignant que ces mesures visent à "renforcer l'écosystème de résilience urbaine et à améliorer la gestion des risques liés au changement climatique".

Immédiatement après ces pluies, la commune a mobilisé tous ses ressources humaines et moyens logistiques disponibles, en coordination avec les autorités locales et la société délégataire chargée de la gestion du secteur de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement liquide, pour mener des interventions urgentes sur le terrain, en vue de faire face à tout impact potentiel de ces pluies sur les différentes infrastructures urbaines, a expliqué la même source.

Dans ce cadre, des opérations d'enlèvement de la boue aux différents points à divers endroits où les eaux de pluie s'accumulaient ont été menées, en plus du rétablissement, en un temps record, de la circulation sur les principaux axes routiers, de manière à assurer la continuité du trafic et sécuriser l'accès des citoyens aux services de base.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures proactives adoptées, les services communaux œuvrent constamment pour la mise en oeuvre de mesures de nettoyage des vallées et des cours d'eau urbains, a noté le communiqué, précisant que les interventions comprennent l'élimination des sédiments solides et de la boue accumulés dans les différents cours d'eau, en plus du nettoyage des drains et canaux d'égouts pour assurer leur efficacité en matière d'évacuation des eaux pluviales.

Des équipes spécialisées sont également mobilisées pour surveiller la capacité du réseau d'assainissement d'absorber les eaux pluviales, et intervenir immédiatement en cas de besoin.

Parallèlement à ces interventions, la commune, en collaboration avec les différents partenaires, continue de mettre en oeuvre des projets structurants visant à renforcer les infrastructures de la ville et à augmenter sa capacité à faire face aux risques climatiques, notamment le plan d'urgence pour la protection contre les inondations (2022-2024), qui comprend un ensemble de projets visant à améliorer la performance du réseau d'assainissement liquide et à renforcer la capacité des canaux d'évacuation des eaux pluviales.

Il a été procédé également au lancement du projet de protection du quartier Al Waha des inondations de l'Oued Mghogha, doté d'une enveloppe de près de 13,53 millions de dirhams, qui vise à renforcer les installations hydrauliques et à favoriser l'évacuation rapide des eaux pluviales dans cette zone.

En réponse aux défis liés à l'expansion urbaine, la commune continue de mettre en oeuvre le programme de mise à niveau des quartiers sous-équipés, qui comprend un volet essentiel visant à développer les réseaux d'évacuation des eaux pluviales dans ces quartiers, en vue de faire face aux effets des fortes pluies.

La société délégataire en charge du secteur poursuit, quant à elle, la mise en oeuvre du projet de réduction de la pression sur le réseau d'assainissement liquide, qui vise à renforcer la capacité de la ville à absorber des quantités importantes d'eaux pluviales et à réduire les risques d'inondation dans les zones urbaines.

A cet égard, la commune de Tanger a réitéré son engagement continu à adopter une approche proactive de gestion des risques climatiques, basée sur une intervention immédiate et une coordination permanente entre les différents acteurs territoriaux, en plus d'investir dans des projets structurants qui renforceront la résilience de la ville aux aléas climatiques et garantiront la pérennité des installations et des services urbains au profit de la population.