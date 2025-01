Congo-Kinshasa: Qui est le Général-major Evariste Somo Kakule, nouveau Gouverneur du Nord-Kivu?

Nommé mercredi 29 janvier dernier par Ordonnance présidentielle du mardi 28 janvier 2025, Gouverneur militaire du Nord-Kivu, le Général-major Evariste Somo Kakule succède au Général-major Peter Cirimwami Nkuba, décédé à la suite des blessures au front.

L'heureux promu était commandant de la 31ème Brigade de réaction rapide des FARDC, basée à Kindu dans la province du Maniema. A 50 ans d'âge, le Général-major Evariste Somo Kakule est un officier chevronné des FARDC.

Polyglotte, il est licencié en droit public et diplômé de plusieurs écoles militaires prestigieuses, notamment le Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD) et l'École royale militaire de Belgique.

Breveté commando et parachutiste, il possède une expertise pointue en opérations psychologiques, en renseignements et en instruction militaire. Jusqu'à sa nomination, il occupait le poste de commandant de l'axe Sud dans le secteur opérationnel Grand Nord, au sud de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, et cumulait les fonctions de commandant de la 31e brigade de réaction rapide, une unité qu'il a mise en place en 2008 sur décision du Gouvernement avec l'appui de la Belgique et qui s'est distinguée dans plusieurs opérations contre les groupes armés, notamment les ADF, le M23 et les rebelles Enyele à l'Équateur.

Cette unité a également mené des offensives majeures contre les groupes rebelles Malaika au Maniema (2018-2019) et contre les Bakatakatanga dans le « triangle de la mort ».

Lors de la lutte contre le M23 avant d'être affecté à Kindu comme commandant du centre commando, il a été commandant du 86e secteur à Goma et Nyiragongo entre 2012 et 2013. Il a également été conseiller au ministère de la Défense, enseignant au Centre supérieur militaire et commandant région adjoint en charge de l'administration et de la logistique dans le Haut-Katanga.