Congo-Kinshasa: Soutien Humanitaire dans l'Est - L'Union européenne débloque une aide de 60 millions d'euros

La Commission européenne a, mardi 28 janvier 2025, annoncé une aide humanitaire significative de 60 millions d'euros en faveur de la République Démocratique du Congo. Cette décision intervient après que des violents combats ont été signalés dans l'est du pays entre les FARDC et l'armée rwandaise en connivence avec le M23. Ce conflit armé persistant et des épidémies ont aggravé la situation déjà précaire des populations locales.

La RDC est confrontée à l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. La guerre d'agression rwandaise, ayant provoqué la pauvreté, la malnutrition, en plus des épidémies fréquentes ont plongé des millions de personnes dans une situation de grande précarité. Récemment, les violences dans l'est du pays ont entraîné une nouvelle vague de déplacements massifs, exacerbant les besoins humanitaires urgents.

Ce nouveau financement de 60 millions d'euros vise à répondre aux besoins essentiels des milliers de personnes déplacées, notamment à Goma et dans ses environs. L'Union européenne, consciente de la gravité de la situation, s'engage à fournir une aide d'urgence comprenant : gestion des abris et des camps pour offrir un refuge sûr aux déplacés ; l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires pour garantir la santé des populations ; les rations alimentaires et transferts monétaires pour assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de pénurie ; l'éducation en situation d'urgence pour les enfants vulnérables touchés par les conflits, afin de leur offrir un semblant de normalité.

Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large de l'UE, qui a déjà investi plus de 272 millions d'euros en aide humanitaire depuis début de 2023. La protection des civils reste au coeur des actions de l'UE, avec une insistance sur le respect du droit international humanitaire.

Hadja Lahbib, Commissaire à l'égalité, a souligné l'urgence de garantir le respect du droit international humanitaire et a appelé à un dialogue continu pour résoudre ce conflit. Elle a insisté sur la nécessité de protéger les personnes vulnérables, notamment celles vivant dans des camps, ainsi que le personnel humanitaire.

L'UE a noté qu'avant l'ampleur de cette crise, plus de 800 milles personnes se trouvaient dans des camps de déplacés qui, actuellement, se sont tous vidés. Ces mouvements de déplacement massif de la population, ont atteint leur pic en 2024, avec plus de 2 millions de personnes. Cela s'ajoute aux 6,4 millions de personnes qui étaient déplacées dans tout le pays auparavant.

L'engagement de l'Union européenne en faveur de la RDC n'est pas seulement un geste de solidarité, mais un impératif moral. Alors que les défis humanitaires se multiplient, il est essentiel que la communauté internationale unisse ses efforts pour apporter une aide significative et durable. Ce soutien financier de 60 millions d'euros représente une lueur d'espoir pour des millions de Congolais en quête de paix et de sécurité.