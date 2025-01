Congo-Kinshasa: Riposte vigoureuse et coordonnée en cours - Félix Tshisekedi mobilise la Nation derrière les FARDC !

D'un ton ferme, doublé de confiance et de sérénité en la riposte en cours face à l'agression rwandaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, s'est enfin exprimé, tard dans la nuit d'hier mercredi 29 janvier 2025, depuis la Cité de l'Union Africaine, sur la situation sécuritaire alarmante à l'Est de la RD. Congo. Face à Nation, le Commandant Suprême des FARDC a planté le décor sur les piliers qui renforceront la réplique musclée contre le Rwanda, pays agresseur. A savoir : l'unité nationale, la résilience et résistance des populations, les mesures d'urgence déjà prises, l'issue du front diplomatique enclenché, l'adhésion militaire massive de la jeunesse congolaise et tant d'autres. Le tout couronné sous le puissant label : « La Défense de la Patrie est Sacrée » !

Le combat de tout un peuple

Dans son discours annoncé plus tôt, dans la journée, par ses services, Félix Tshisekedi est revenu sur la nécessité, pour l'ensemble des congolaises et congolais, d'embrasser avec ferveur cette lutte pour la défense de la souveraineté et la sauvegarde de l'intégrité nationale.

Supplantant les discordes internes, tant sur le choix politique ou l'origine ethnique des uns et des autres, il a lancé un appel à l'unité et au soutien indéfectible aux forces loyalistes engagées, depuis lors, au front contre l'armée rwandaise et ses acolytes de l'Alliance Fleuve Congo ainsi que du Mouvement du 23 mars 2009 (AFC/M23).

« A tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale », a plaidé, la main sur le coeur, le Chef de l'Etat congolais.

Entreprise terroriste et complicité internationale

Sans détour, le Président Félix Tshisekedi, de nouveau, a dénoncé l'entreprise terroriste menée par le Rwanda sur le territoire national congolais. « Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leur marionnette du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces attaques ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et la dignité de notre peuple. En ce moment difficile, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance », a déclaré, sans émoi, le Président Félix Tshisekedi.

A cette occasion, il a déploré la passivité démontrée par la Communauté Internationale et l'Union Africaine ne prenant pas, jusqu'à ce jour, des mesures adéquates contre le régime de Kigali dont les intentions nuisibles ne sont plus à rappeler.

« Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale, et ce, avec un mépris des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censé défendre. Cette attitude arrogante qui ne cherche plus à masque ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale.

La présence des milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leurs pantins du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles mettant en danger toute la région des Grands Lacs.

Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par se supplétifs sur notre territoire, constituent un affront non seulement à la RD. Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûr d'une chose : la République Démocratique du Congo ne se laissera pas humiliée, ni écrasée. Nous nous battrons et nous triompherons », a dénoncé, haut et fort, Félix Tshisekedi.

Mesures d'urgence

Parallèlement, il a rappelé, dans son allocution, les mesures d'urgence pour la montée en puissance militaire ainsi que des dispositions y afférentes. A cela s'est greffé la nomination, mardi 28 janvier 2025, du nouveau Gouverneur-Militaire du Nord-Kivu, le Général-Major Evariste Somo Kakule, et des mesures rigoureuses de réduction du train des vies des institutions et de leurs animateurs pour une affectation utile des fonds prélevés aux différents fronts engagés contre cette agression rwandaise.

Plan d'urgence humanitaire

Répondant sur l'assistance humanitaire aux milliers des déplacés de guerre, Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire sous la couverture du Gouvernement Suminwa. « Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le Gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés », a-t-il dit.

Peuple de Goma et des environs, résistez !

« A vous habitants de Goma et des environs : je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos coeurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous invite à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs : des plans de contingence sont activé pour assurer la protection de la population civile et prévenir tout escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcé pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels », a affirmé le Président de la République.

Hommage solennel

Dans un autre chapitre de son discours, Félix Tshisekedi a rendu un vibrant hommage aux vaillants soldats des FARDC et forces Wazalendo tombés sur le champ d'honneur, aux militaires SAMIDRC ainsi qu'aux casques bleus qui ont payé le prix du sacrifice suprême pour le retour à la paix dans l'Est de la RDC.

En particulier, il a salué la mémoire du Général-Major Peter Cirimwami, Gouverneur-Militaire abattu par des snipers rwandais, dont la mort a été officiellement confirmée le 24 janvier dernier.

Répondre à l'appel de la Patrie

« A la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre Nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la Nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune congolais prêt à défendre son pays a une place au sein des forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée : vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale », s'est adressé le Président Tshisekedi à la jeunesse congolaise.