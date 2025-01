Afrique: CAF - Le Chan Kenya-Tanzanie-Ouganda fixé du 02 au 30 août 2025

Une nouvelle date de la phase finale de la 8ème édition du Championnat d'Afrique des nations Chan Kenya-Tanzanie-Ouganda 2024, a été fixée du 02 au 30 août 2025, a annoncé la Confédération africaine de football (Caf), mardi, sur son site.

« Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) s'est réuni ce lundi 27 janvier 2025 à Rabat, Maroc, sous la présidence du Dr Patrice Motsepe. Plusieurs décisions majeures ont été prises pour structurer et dynamiser les compétitions phares du continent. Le Chan débutera le 02 août 2025, et se terminera le 30 août 2025 », a-t-on lu sur le site.

Outre la date du Chan, le comité a validé plusieurs autres dates, réaménageant son calendrier des compétitions. La Can Maroc est maintenu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Six villes et neuf stades accueilleront ce tournoi emblématique : Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Ce choix souligne l'ambition du Maroc d'offrir une expérience mémorable aux amoureux du football africain.

Le Chan, initialement prévu au mois de février, a été reporté à deux semaines de la compétition. Pour la Caf, ce changement vise à optimiser l'organisation et la compétitivité du tournoi. Pour ce qui concerne la CAN U-17, elle se déroulera bel et bien au Maroc, avec un format élargi de 12 à 16 pays à la phase finale.