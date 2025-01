Congo-Kinshasa: Soutien total à Félix Tshisekedi et aux militaires au front - Me Célestin Tunda ya Kasende invite tous les congolais à la mobilisation contre l'agression rwandaise !

Pour Maître Célestin Tunda ya Kasende, VPM Ministre honoraire de la Justice, la RDC demeurera indivisible. Il invite, en effet, l'ensemble de congolais à soutenir le Président de la République, Félix Tshisekedi, et les Forces loyalistes pour, dans un élan de cohésion parfaite, barrer la route, dans l'Est du pays, à l'agression du Rwanda. Dans un message patriotique, publié hier, mercredi 29 janvier 2025, en soutien aux FARDC et au Chef de l'Etat, Me Célestin Tunda ya Kasende tire la sonnette d'alerte sur la dégradation croissante de la situation humanitaire, du reste, occasionnée par la guerre imposée par Kigali, soulignant la nécessité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre ses responsabilités pour imposer la paix et la sécurité, conformément à ses missions.

"Nous félicitons le Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, pour tous les efforts et les sacrifices qu'il est en train d'endurer pour non seulement défendre la Patrie de nos ancêtres, mais aussi pour chercher à faire du Congo un Etat fort qui refuse de s'incliner devant toutes tentatives de domination. Nous en appelons au Peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme autour du Chef de l'Etat et Commandant suprême des forces armées pour refuser la conquête de notre Pays par les envahisseurs de tout genre en demeurant la tête haute avec dignité et détermination. Nous encourageons nos forces armées à poursuivre l'élan de résistance et de bravoure jusqu'à la récupération de tous nos territoires occupés", insiste l'Ancien Vice-Ministre des Affaires étrangères.

Halte à l'inaction !

"A la date d'aujourd'hui, l'implication des Etats voisins dans le conflit en RDC ne devrait plus être difficile à démontrer puisqu'elle a été affirmée par le Secrétaire Général des Nations Unies lui-même, ainsi que par des nombreux Etats membres ou non du Conseil de sécurité.

Par ailleurs, si certains Etats étrangers pouvaient avoir des revendications à faire à l'égard de la RDC, le droit international, a prévu des mécanismes permettant à ces pays d'agir (Commissions de droit de l'homme et des peuples de l'union africaine, Cour africaine des droits de l'homme et des Peuples, Cour internationale de justice, saisine du Conseil de sécurité). Malheureusement, la RDC n'a pas vu lesdits Etats voisins recourir à ces mécanismes officiels prévus au niveau international ou régional", explique tous dans son message, Me Célestin Tunda, dans un élan de patriotisme qui l'a toujours animé, quelles que soient les péripéties qu'impose la vie.