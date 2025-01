Ile Maurice: Le ministère des Arts et de la Culture annonce tout un programme

Dans le cadre du 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le ministère des Arts et de la Culture prévoit une semaine d'activités commémoratives.

Les célébrations débuteront demain, 31 janvier, avec un dépôt de gerbes au Bassin des Esclaves à 17 heures, suivi à 20 heures de la projection du film «Ni chaînes ni maître», sur invitation uniquement. «Cette projection, organisée par le Morne Heritage Trust Fund, est principalement destinée aux habitants du Morne, car de nombreux résidents ont participé à ce film et nous souhaitons leur offrir l'occasion de le visionner», a expliqué la Junior Minister des Arts et de la Culture, Véronique Leu-Govind.

Comme chaque année, une cérémonie officielle se tiendra le 1er février à 10h30 au monument international de la Route des Esclaves au Morne, suivie d'un spectacle culturel axé sur la transmission du patrimoine aux jeunes. À 16 heures, un dépôt de gerbes aura lieu au Monument des Esclaves à Pointe Canon, Mahébourg. La journée se conclura par la présentation de la pièce «Ratsitatann» du metteur en scène Rowin Narraidoo à 20 heures au Musée Intercontinental de l'Esclavage à Port-Louis.

Le 2 février, à 16h30, le ministère des Arts et de la Culture, accompagné du ministre Ashok Subron, dévoilera une plaque commémorative et une stèle en hommage à Anna van Bengal au Fort Frederick Hendrik à Vieux Grand-Port. Un concert, organisé par le ministère du Tourisme, suivra sur le terrain de football de la localité. «Ce concert mettra en avant les artistes de la région du Sud, qui disposent de peu de plateformes pour s'exprimer», a expliqué le ministre des Arts et de la Culture, Mahen Gondeea.

Concernant l'hommage à Anna van Bengal, Véronique Leu-Govind a souligné : «Anna van Bengal était une esclave, militante, symbole de liberté et de résistance à l'époque de l'esclavage. Elle incarne aujourd'hui un symbole de la liberté des femmes dans notre pays.»

Mahen Gondeea a également annoncé qu'une série d'événements pédagogiques sur l'histoire de l'esclavage et son abolition se tiendra en février dans les institutions éducatives de l'île. Une compétition de slam, organisée par le Centre Nelson Mandela en faveur de la culture créole et africaine, compte parmi les activités prévues. Le gagnant sera annoncé lors de la cérémonie officielle du 1er février au Morne.

Le ministre a rappelé que du 3 au 5 février, Maurice accueillera la conférence internationale de l'UNESCO sur la Route des Esclaves, placée sous le thème «Resistance, Liberty and Heritage». Une cinquantaine de délégations étrangères sont attendues pour cet événement. «Nous avons souhaité apporter des changements aux activités du 1er février afin d'inclure d'autres domaines artistiques tels que le théâtre et le slam», a ajouté Véronique Leu-Govind.

Lors d'une rencontre avec la presse, le ministre Gondeea a présenté son nouvel Adviser, Jasmine Toulouse, qui vient de rejoindre son équipe. Il a également abordé les Assises de la culture, qui figurent au discours-programme du gouvernement. «Nous souhaitons donner une véritable place aux artistes et relancer ce secteur, trop longtemps marginalisé. Notre équipe est en place et travaille déjà à l'organisation des Assises, qui réuniront l'ensemble des acteurs culturels. Nous invitons tous les intéressés à partager leurs idées et à nous faire part de leurs besoins», a-t-il déclaré.

Le ministre espère une participation massive du public aux activités prévues dans le cadre de cet anniversaire de l'abolition de l'esclavage.