Ile Maurice: Le ministre de la Technologie - «Pas de selfie et d'intermédiaire dans la Mobile ID»

À l'occasion du «Data Privacy Day» célébré le mardi 28 janvier, le ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation (TIC), en collaboration avec le «Data Protection Office» et l'ambassade américaine, a organisé une séance de formation sur la protection des données au Mahatma Gandhi Institute Auditorium.

Le ministre des TIC, Avinash Ramtohul, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir la sécurité des données confidentielles des citoyens dans le cadre de l'introduction de la Mobile ID, annoncée dans le discours programme, vendredi, par le président Dharam Gokhool. Le ministre a expliqué que toutes les données confidentielles seront stockées dans la Central Population Database, sous le contrôle exclusif du gouvernement.

Il a tenu à rassurer la population sur l'absence de middleware, c'est-à-dire de tout intermédiaire entre le gouvernement et les opérateurs. Il a précisé que l'utilisation de selfies ne sera pas nécessaire, une différence notable par rapport aux intentions du précédent gouvernement. «La Mobile ID constitue un pont entre le monde physique et le monde virtuel. Dans le monde physique, vous avez votre carte d'identité, et dans le monde virtuel, il est nécessaire de disposer d'un moyen permettant à une personne de s'identifier. La Mobile ID représente cette identité.»

Avinash Ramtohul a aussi souligné l'importance de protéger les données personnelles dans le cadre des efforts de transformation nationale, en insistant sur la nécessité de respecter non seulement les lois locales, mais aussi les régulations internationales, telles que le GDPR. Il a précisé que la Data Protection Act de Maurice est déjà alignée sur ces normes et qu'elle sera prochainement renforcée par des amendements pour répondre aux défis émergents.

Le ministre a aussi évoqué l'impact croissant des violations de données, avec une augmentation mondiale des incidents de 20 % entre 2022 et 2023. Maurice n'est pas à l'abri, même si certains incidents locaux restent peu médiatisés. Depuis 2018, environ 20 000 plaintes liées à la protection des données ont été enregistrées, la majorité concernant des cas de harcèlement en ligne. Cette problématique, particulièrement préoccupante pour les jeunes, est traitée comme une priorité nationale, impliquant plusieurs ministères.

Il a également attiré l'attention sur la prolifération des données à l'ère numérique, où chaque interaction génère une empreinte digitale, et sur les défis posés par l'utilisation abusive des réseaux sociaux, comme Telegram. Il a insisté sur la responsabilité collective de signaler les pratiques non conformes, que ce soit dans les entreprises ou dans les espaces publics. Enfin, Avinash Ramtohul a abordé le rôle de l'intelligence artificielle et l'importance de gérer le volume, la variété et la vitesse des données. Il a conclu en annonçant que le gouvernement travaille sur un plan directeur pour le secteur des TIC, qui inclut la protection des enfants contre les dangers en ligne et la mise en oeuvre de la carte d'identité numérique.

La Data Protection Commissioner, Drudeisha Madhub, a pour sa part mis en lumière l'importance cruciale de la protection des données personnelles à l'ère numérique, soulignant leur valeur en tant qu'actifs essentiels dans nos vies modernes. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement, tel que mentionné dans le Programme gouvernemental 2025- 2029, à renforcer la gestion des données personnelles et à protéger le droit constitutionnel à la vie privée. De nouvelles lois seront introduites pour encadrer la surveillance, limiter l'espionnage et promouvoir la transparence à travers une Freedom of Information Act.

Drudeisha Madhub a également abordé les défis posés par les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA) et l'importance de combiner innovation et respect de la vie privée. Elle a insisté sur des principes tels que la transparence, la minimisation des données et la sécurité renforcée pour atténuer les risques. L'IA doit être développée avec équité et responsabilité, en permettant aux individus de contester les décisions automatisées.

L'ambassadeur des États-Unis à Maurice, Henry V. Jardine a souligné l'importance de la sécurité des données dans un contexte mondial, affirmant que la protection des données à Maurice contribue à la sécurité globale. Il a mis en avant l'engagement des États-Unis à collaborer avec Maurice sur des initiatives liées à l'IA, la cybersécurité et l'économie numérique. L'IA représente une opportunité pour relever des défis mondiaux tout en nécessitant une utilisation responsable. Il a insisté sur l'importance de la sécurité des réseaux numériques pour promouvoir la confiance dans les services numériques, essentiels à la croissance économique et au commerce mondial.