Ile Maurice: Lormus Bundhoo décolle vers la direction

La décision a été officialisée hier. Airports of Mauritius Ltd (AML) et Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) ont leur nouveau Chief Executive Officer (CEO) en la personne de Lormus Bundhoo. L'ancien secrétaire général et ministre travailliste était en avant-plan au sein de l'équipe de campagne de Navin Ramgoolam dans la circonscription de Pamplemousses-Triolet (no 5), dans le cadre des dernières législatives, aux côtés de Rakesh Bhuckory - actuellement chief of staff au Prime Minister's Office, et Rajesh Jeetah - lui pressenti pour être ambassadeur dans l'une des grandes capitales étrangères.

Lormus Bundhoo, joint au téléphone, hier, n'a pas nié l'information mais préférait attendre une communication officielle avant de se prononcer. Communication qui est tombée peu après par le biais d'une circulaire d'AML. En fin de semaine dernière, il allait être aux commandes soit d'AML, soit de de l'Economic Development Board. Le choix s'est finalement porté sur AML.

Lormus Bundhoo succède donc à Pavan Baichoo, qui a démissionné de ce poste stratégique à la tête de l'un des deux points d'entrée cruciaux du pays, le 17 décembre. Pavan Baichoo, proche de la direction du Mouvement socialiste militant et de l'ex-ministre du Travail Soodesh Callichurn, avait attendu le retour d'Europe, le 16 décembre, de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, de son épouse et de leurs filles - qu'il avait pris le soin d'escorter à l'aéroport, comme à leur départ, pour rendre son tablier.

Pour sa part, Lormus Bundhoo devrait être installé avant le premier déplacement du chef du gouvernement Navin Ramgoolam, après dix ans de confiscation de passeport, sauf pour son évacuation sanitaire urgente de septembre 2021 pour se faire soigner du Covid-19 en Inde. Ce premier départ du Premier ministre est prévu vers la mi-février. Il se rendra dans la capitale éthiopienne pour assister au sommet de l'Union africaine.

Lormus Bundhoo, qui célébrera ses 67 ans, le 14 juillet, est détenteur d'un Mastère en Business Administration de l'Angleterre. Il a été élu dans la circonscription Moka-Quartier-Militaire (no 8) en 1995, a été Minister of State au Bureau du Premier ministre en septembre 1998- 2000, puis député de la circonscription de Montagne-Blanche-G.R.S.E (no 10) sous la bannière du Parti travailliste-l'Alliance sociale. Il a ensuite été Chief Government Whip de juillet 2005 à septembre 2008, ministre de l'Environnement et de la National Development Unit du 13 septembre 2008 au 12 mai 2010.

Il est devenu député de la circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or (no 6) et a été secrétaire parlementaire privé à partir du 18 mai 2010 jusqu'au 7 août 2011. C'est en tant que ministre de la Santé qu'il a terminé sa carrière de parlementaire dans le cadre des élections générales de décembre 2014. Après dix ans de traversée du désert, le voilà prêt au décollage pour être à la tête d'AML.