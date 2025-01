Ile Maurice: L'excellence en ingénierie industrielle célébrée

L'ingénierie industrielle mauricienne était à l'honneur mardi, quand Ekium AMIO a fêté son 20e anniversaire lors d'une soirée mémorable à L'Aventure du Sucre, à Beau-Plan. Cet événement a réuni des figures clés du secteur ainsi que des partenaires et collaborateurs de l'entreprise, pour célébrer deux décennies d'innovation et d'expertise. Fondée en 2004 sous le nom de Consultec Ltd., Ekium AMIO est aujourd'hui un acteur incontournable de l'ingénierie industrielle en Afrique, au Moyen-Orient et dans l'océan Indien.

L'entreprise propose une gamme étendue de services, incluant l'ingénierie industrielle, l'automatisation, la gestion de projets, l'inspection technique et l'optimisation des infrastructures. En 2015, la société a rejoint le Groupe Ekium, leader français en ingénierie, renforçant ainsi son positionnement à l'international.

La soirée s'est déroulée en présence de Dominique Béchard, fondateur et directeur régional d'Ekium AMIO, et Anwar Radim, directeur général de la compagnie. Dans son discours, Anwar Radim a mis en avant la croissance et l'impact d'Ekium AMIO: «Nous célébrons 20 ans d'existence. Aujourd'hui, nous comptons 80 collaborateurs et nous offrons nos services à Maurice ainsi qu'en Afrique. L'aventure sera encore plus belle à l'avenir.» De son côté, Dominique Béchard a exprimé sa gratitude aux équipes et partenaires de l'entreprise : «Merci à chaque membre pour leur engagement et leur travail acharné. Ekium AMIO est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à eux. Nous remercions sincèrement nos partenaires et clients pour leur soutien et leur confiance.»

L'ambassadeur de France à Maurice, Frédéric Bontems, qui a honoré l'événement de sa présence, a salué la contribution d'Ekium AMIO à l'essor de l'ingénierie industrielle dans la région rappelant que le groupe Ekium, dont le siège est à Lyon, emploie plus de 2 500 collaborateurs et porte haut les couleurs de l'excellence technologique française. L'événement s'est conclu dans une ambiance festive, où les invités ont profité d'un moment de convivialité et de danse. Avec 20 ans d'expertise à son actif, Ekium AMIO poursuit son ascension et ambitionne d'élargir encore son influence dans la région et au-delà.