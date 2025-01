Tunisie: Démission du Comité directeur du CSS - L'effondrement d'un projet mal ficelé

L'effet domino au club qui voit son comité élu rendre le tablier.

C'était plus que prévisible depuis des semaines. C'était inéluctable après les piètres prestations et les mauvaises performances qui se sont accumulées en Coupe de la CAF et en championnat. Le président Abdelaziz Makhloufi, avec tous les ennuis judiciaires qu'il traverse, a fini par présenter la démission collective de tout son Comité directeur du CSS élu en janvier 2024 dans une lettre adressée aux fans des «Noir et Blanc».

Il a avoué l'échec de son grand projet « Le CSS de demain» et demandé l'union autour du club pour des lendemains meilleurs avec des hommes nouveaux. Le rappel de Lassâad Dridi était la dernière carte qu'il avait jouée à distance pour renverser la tendance. Mais le nouvel entraîneur n'a pas de baguette magique pour peindre en rose un tableau noir. Tout le programme de faire retrouver au CSS son ADN et de le faire revenir parmi les grands qui jouent pour les titres est tombé à l'eau et s'est écroulé comme un château de cartes. Les erreurs dans le choix du staff technique au départ de la saison et dans le recrutement de joueurs de niveau très modeste ont ramené ce fiasco inévitable. Tous les objectifs annoncés en janvier dernier, avec tambour et trompette, se sont heurtés à la dure réalité du terrain.

Leçon pas tirée

On reconnaîtra au Comité de Abdelaziz Makhloufi d'avoir levé l'interdiction de transfert à coup de milliards, mais on leur reprochera aussi de n'en avoir pas tiré les leçons puisqu'il est tombé de nouveau dans le même piège avec cette sanction-couperet et épée de Damoclès quelques jours avant la clôture du mercato hivernal. Mohamed Ali Toumi a été le dernier à sauter du navire après la longue absence du principal bras droit de Abdelaziz Makhloufi, le 1er vice-président Hassen Châabane.

C'était la goutte qui a fait déborder le vase. La grande famille élargie du club de la Capitale du Sud doit panser au plus vite ses plaies et assumer ses responsabilités. Le haut Comité de soutien et l'organisme Socios ont le plus grand rôle à jouer pour meubler au plus vite ce vide créé dans la gestion administrative, sportive et financière du club.