Tunisie: CAB - Elections - Pas de candidat pour la présidence !

Le délai du dépôt des dossiers étant arrivé à terme avant-hier, aucune candidature n'a été enregistrée pour la présidence du club nordiste. Les élections du 2 février seront donc annulées.

Ce n'est une surprise pour personne dans les milieux cabistes depuis un moment déjà. En effet, les conditions difficilement accessibles à la candidature que nous évoquions ici même il y a quelques jours et les dettes de 2,7 millions de dinars à payer ont repoussé plus d'un éventuel candidat à la candidature de la présidence du CAB. Le délai du dépôt des dossiers étant arrivé à terme avant-hier. Il n'empêche que l'assemblée évaluative aura bien lieu le 2 février au cours de laquelle on présentera les rapports moral et financier si le quorum est atteint, bien sûr.

On peut d'ores et déjà affirmer que l'assemblée élective sera reportée pour une date ultérieure à défaut de candidat.

Victoire en amical devant El Alia Sport

Comme les Cabistes n'ont pas eu à jouer de match officiel le week-end passé, ils en ont profité pour disputer, après le nul en championnat contre le CSS, une rencontre amicale à El Alia contre EAS qui s'est achevée sur le score sans appel de 3 à 0 en faveur des camarades de Krir. Le staff technique a fait tourner l'effectif pour donner plus de temps de jeu à des joueurs qui en ont besoin et les préparer comme il se doit à l'endurance de cette deuxième partie de championnat et à la Coupe de Tunisie.

Quatre joueurs relégués chez l'élite !

À l'issue du match concédé face au CSS au Stade 15-Octobre, Sofiene Hidoussi, remonté contre certains joueurs, a laissé sous- entendre dans ses déclarations qu'il prendrait les mesures nécessaires. En effet, l'entraîneur cabiste a décidé de reléguer certains joueurs chez l'élite les jugeant peu enclins à mouiller le maillot «jaune et noir» comme il le souhaitait. En revanche, il a rappelé Rayen Mechergui et a convoqué de jeunes espoirs tels que Bougatfa, Gbailia et l'Algérien Walid Maddahi en équipe première.

Entraînements au Nadhour

Pendant que tout le monde s'active pour préparer le rendez-vous de l'assemblée générale évaluative en attendant celui de l'assemblée élective reportée à défaut de candidat, le staff technique a jugé bon d'emmener ses troupes à la forêt du Nadhour pour améliorer la condition physique...