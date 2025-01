Tunisie: Mise à jour de la 16e journée - UST-EST (0-2) - Les «Sang et Or», seuls à la manoeuvre !

Sans trop forcer, les Espérantistes, même amoindris avec la sortie sur blessure de Debchi et de Bouzaiene, ont su imposer leur loi à leurs hôtes tataouinois qui n'a rien entrepris, ou presque.

Les Tataouinois et leurs hôtes espérantistes étaient si déterminés à en découdre dès les premières minutes que les joueurs se sont engagés un peu trop sur le terrain. Trois joueurs l'ont, d'ailleurs, payé cher, quittant le terrain après s'être gravement blessés. On jouait à peine la 12', quand Mohamed Ali Hosni quitta le terrain sur une civière pour être transporté directement à l'hôpital suite à un choc violent.

Six minutes plus tard, deux autres joueurs ont dû abandonner, le gardien de but «sang et or» Sedki Debchi et son arrière droit Elyas Bouzaiene. Un choc violent est survenu quand Debchi est monté pour intercepter la balle. Au même moment, Bouzaiene est monté pour la dégager. Le choc était si violent que les deux joueurs ont eu le vertige avant de quitter le terrain.

Après ces débuts dramatiques, les vingt-deux acteurs sont entrés progressivement dans le match. Sauf que les débats étaient à sens unique et au fil des minutes, les «Sang et Or» se montraient de plus en plus dangereux.

Après une première tentative ratée légèrement au-dessus de la transversale (30'), Raed Bouchniba est revenu à la charge trois minutes plus tard pour tirer un corner. Un tir bien enrôlé pour Mohamed Amine Ben Hmida qui, d'une tête plongeante, logea directement la balle dans les filets (33').

Et les visiteurs enfoncent le clou dans le temps additionnel de la période initiale: la frappe de Koussay Maacha est repoussée par le poteau droit et Achraf Jabri reprend directement dans la cage d'un Slim Rebai impuissant (45'+1).

La force tranquille...

En deuxième mi-temps et face à un adversaire en panne d'idées, incapable de créer le danger rien qu'une fois, les Espérantistes avaient tout le loisir de dérouler aisément leur jeu. C'est la force tranquille proprement dite. Laureniu Reghecampf s'est même permis de faire tourner son effectif et de lancer dans le bain la nouvelle recrue, Mohamed Mouhli.

Le milieu offensif tuniso-belge a, d'ailleurs, impressionné par ses tirs puissants et sa capacité à créer le danger. Servi en pleine surface de réparation par Mokwana, il a pris le temps de contrôler sa balle avant de voir sa puissante frappe dégagée en corner (60').

Mouhli a été également malchanceux sur la tentative suivante quand, suite à un centrage de la droite, toujours du même Mokwana, sa balle est repoussée par le poteau droit (72'). Deux minutes plus tard, encore une puissante frappe et une balle de Mouhli qui s'écrasa sur le même poteau droit (74').

Hier, Mohamed Mouhli n'a peut-être pas trouvé le chemin des filets, mais a démontré de belles choses, laissant une bonne première impression. Cela dit, si les "Sang et Or" ont étalé leur force au grand jour, les Tataouinois, eux, sont encore loin de voir le bout du tunnel.

UST : Rebai, Mounadi (Mgannem 46'), Naoui, Glele, Jemai, Benrhouma, Junior Diakité, Keita (Hammami 46'), Hosni (Sacrafi 12' puis Timi 63'), Guezmir et Lamine Diakité (Rachid 70').EST : Debchi (Ifaoui 18'), Tougaï, Jelassi, Ben Hmida, Bouzaiene (Bouchniba 18'), Aholou (Ogbelu 80'), Tka, Konaté, Maacha (Mouhli 58'), Mokwana et Jabri (Smiri 80').