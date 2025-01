Tunisie: Ouverture, hier, de la 12e édition de «Riyeda», à Tunis - Innovation et entrepreneuriat, un duo gagnant

Ayant eu lieu, hier à la Cité de la culture à Tunis, pour se poursuivre aujourd'hui, l'évènement s'est fait l'écho de nouveaux modèles économiques plus adaptés aux tendances du marché, sous le signe «l'innovation et l'entrepreneuriat», comme un duo gagnan

Suite à une succession de succès et des bilans qualifiés de satisfaisants, le festival de l'entrepreneuriat «Riyeda» revient cette année, dans sa nouvelle édition, la 12e, faisant ainsi régner une ambiance d'affaires favorable censée aiguiser l'esprit créatif et stimuler l'initiative privée.

En fait, l'évènement a défrayé la chronique, dans les quatre coins de la Cité de la culture à Tunis, où se réunissent 87 experts, 50 startups, décideurs, 85 exposants innovants et environ 15 mille visiteurs passionnés attendus. Un face-à- face positif et constructif qui laisse émerger des idées des projets et aboutir à des approches de développement durable.

Repenser les modèles économiques

Ayant eu lieu, hier à la Cité de la culture à Tunis, pour se poursuivre aujourd'hui, l'évènement s'est fait l'écho de nouveaux modèles économiques plus adaptés aux tendances du marché, sous le signe «l'innovation et l'entrepreneuriat», comme un duo gagnant. Soit « deux concepts indissociables qui, ensemble, ouvrent la voie à des opportunités illimitées. L'innovation étant le moteur essentiel qui propulse la croissance des entreprises, tandis que l'entrepreneuriat offre le cadre idéal pour concrétiser des idées novatrices...», lit- on dans le portail de l'évènement, organisé à l'initiative de ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Mefp), en partenariat avec l'Agence de coopération allemande GIZ, basée, sous nos cieux, depuis belle lurette. Cette collaboration témoigne, selon les organisateurs, d'un engagement commun à encourager l'entrepreneuriat et favoriser les opportunités d'emploi au sein de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Sont également partenaires l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) et l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia).

Dans la foulée de l'évènementiel, le marketing promotionnel a aussi pris place. L'ordre du jour a été truffé d'un programme varié et riche en conférences poussées et workshops pour conférer à nos jeunes promoteurs plus de chances et leur montrer la voie de l'excellence et de l'innovation. Or, ces compétences auraient, certes, besoin d'accompagnement et de financement pour s'intégrer dans la vie active. Et puis, de telles potentialités et opportunités sont en mesure de créer un écosystème favorable à l'investissement.

Conférences poussées et panels enrichissants

Plus qu'un rendez-vous annuel d'entrepreneurs, cette nouvelle édition du Salon de l'Entrepreneuriat «Riyeda» est une plaque tournante d'échange, d'interaction, d'offre et de demande d'emplois et d'investissement. C'est aussi une occasion de questionnement sur les défis à relever, à l'heure de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. De même, des regards croisés sur quels enjeux dont nos jeunes promoteurs et startupeurs sont appelés à gagner, afin de s'aligner sur les objectifs onusiens du développement durable (ODD). Et comment faire face aux nouvelles tendances du marché, tant à l'échelle locale qu'internationale. C'est à quoi s'en tient la séance matinale, au cours de laquelle le président du comité d'organisation, Skander Haddar, ainsi que les intervenants respectivement du Mefp, de l'Agence foncière industrielle, de l'Apia et de l'Apii se sont focalisés sur le contexte de la transformation digitale et entrepreneuriat, à même de repenser les moyens technologiques susceptibles de révolutionner la création d'entreprises. Peu importe le secteur d'activité, l'innovation fait toujours la différence. Et chaque initiative privée a, certes, sa propre vision du monde économique et de son évolution.

Il y a lieu de souligner la profondeur des panels thématiques, fondés sur une nouvelle vision de conception de financement d'investissement : «De l'idée à l'impact : comment l'innovation sociale transforme notre monde ?», «quand l'innovation devient responsable: quels enjeux pour les entrepreneurs ?», «financement de l'innovation : comment repenser les modèles financiers pour accompagner les entrepreneurs face aux nouveaux défis économiques ?

Aujourd'hui, ces assises vont se poursuivre, avec en toile de fond l'accompagnement des porteurs d'idées novatrices et l'appui financier des projets innovants, comme fer de lance de l'entrepreneuriat dans toutes ses étapes. La clôture, aujourd'hui, de ce festival sera assurée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.