Tunisie: Visite de la délégation officielle de l'ICESCO au pays - Pour une coopération renforcée

Les bases d'une coopération future dynamique et fructueuse avec des projets ambitieux, comme le Centre international des arts calligraphiques «Iqraa». La 45e session du Conseil exécutif de l'Icesco, prévue en février 2025 à Tunis, marquera, sans doute, un autre tournant dans cette coopération renforcée.

Du 26 au 28 janvier 2025, la Tunisie a accueilli une délégation de haut niveau de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Icesco), dirigée par son directeur général, Salem Ben Mohammed Al-Malik. Cette visite de travail, axée sur la coopération bilatérale entre la Tunisie et l'Icesco, a mis en lumière la volonté de renforcer les liens dans les domaines de la culture, de l'éducation et des sciences, avec un focus particulier sur le secteur culturel.

Lors d'une rencontre avec la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, celle-ci a exprimé la volonté de la Tunisie, en tant que pays fondateur de l'Icesco, de développer la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines du patrimoine culturel et de la culture partagée avec les nations du Monde islamique. De son côté, Salem Ben Mohammed Al-Malik a souligné l'importance de la Tunisie au sein de l'Organisation, notant le partenariat privilégié que l'Icesco souhaite approfondir dans divers secteurs de son mandat, notamment l'éducation, la science et la culture. Le directeur général de l'Icesco a, notamment, annoncé la signature prochaine d'une convention de partenariat avec l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït Al Hikma, visant à organiser des cycles de formation, des conférences littéraires et intellectuelles, ainsi que la publication et la traduction d'ouvrages, contribuant ainsi à la promotion de la culture tunisienne et arabe.

L'Icesco prévoit également des initiatives dans le cadre des programmes culturels en Tunisie, incluant la préservation du patrimoine, notamment l'inscription de sites archéologiques tunisiens au patrimoine mondial, ainsi que des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la prospective. Les rencontres programmées dans le cadre de cette visite ont permis d'esquisser les contours de ces projets, en mettant l'accent sur les besoins spécifiques de la Tunisie et la contribution de l'Icesco à leur réalisation.

L'un des projets phares évoqués lors de cette visite a été le Centre international des arts calligraphiques «Iqraa», un projet ambitieux lancé par la République tunisienne en 2020. Ce centre, qui sera situé à proximité de la Cité de la culture à Tunis, aura pour vocation de promouvoir les arts calligraphiques, notamment la calligraphie arabe, et de servir de plateforme internationale pour les artistes et chercheurs spécialisés dans ce domaine. Le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik a réaffirmé le soutien total de l'Icesco à ce projet qui s'inscrit dans une démarche de préservation et de valorisation du patrimoine culturel arabe.

A l'occasion de cette même visite, le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik a animé une conférence intitulée «La culture de demain : la nouvelle vision de l'Organisation de l'Icesco» à l'académie Beït Al Hikma. Cet événement a permis de mettre en lumière les nouveaux axes stratégiques de l'Organisation, avec une attention particulière portée à la création d'un cadre de coopération qui englobe l'éducation, les sciences et la culture dans le monde islamique.

Les discussions entre la délégation de l'Icesco et les autorités tunisiennes ont mis en évidence l'importance des projets conjoints dans les domaines de l'éducation supérieure et de la recherche scientifique, notamment à travers la mise en place de nouveaux partenariats dans les universités tunisiennes et l'appui aux initiatives en matière d'enseignement supérieur. Le directeur général de l'Icesco a également évoqué la possibilité de renforcer la coopération dans le domaine musical, un secteur dans lequel la Tunisie joue un rôle central au sein du monde arabe.