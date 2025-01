Tunisie: Lancement de la Terna Innovation Zone - Un catalyseur pour l'innovation énergétique au pays

Ce projet stratégique, soutenu par le gouvernement tunisien et les autorités italiennes, vise à renforcer les compétences locales et à stimuler la transition énergétique en Tunisie, tout en consolidant les relations bilatérales entre les deux pays dans un secteur clé de l'avenir : l'énergie.

Lors de l'inauguration hier de la Terna Innovation Zone, le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a souligné l'importance capitale de ce projet pour la Tunisie, son développement énergétique, et pour renforcer les liens stratégiques entre la Tunisie et l'Italie.

«Le projet, initié par le groupe italien Terna, est le premier du genre en Afrique. Il s'inscrit dans le cadre d'un vaste partenariat entre les deux pays, visant à promouvoir l'innovation technologique dans le secteur de l'énergie et à renforcer les compétences partagées. Ce centre d'innovation représente une étape clé dans la réalisation des objectifs du plan Mattei pour l'Afrique, visant à encourager les initiatives sociales et économiques communes», a-t-il précisé dans une déclaration accordée aux médias.

Il a ajouté qu'Elmed, le projet phare qui lie la Tunisie et l'Italie dans le domaine de l'énergie, constitue le socle de ce partenariat stratégique. Ce projet, selon Chouchane, permettra non seulement de renforcer la sécurité énergétique des deux pays, mais aussi de stimuler l'échange d'électricité entre leurs réseaux, en particulier pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables. Ce projet s'inscrit directement dans la stratégie énergétique de la Tunisie, qui ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 35% dans son mix énergétique d'ici à 2030.

«Ce partenariat est un levier essentiel pour la sécurité énergétique de la Tunisie, car il permettra d'augmenter la capacité de notre réseau électrique et de soutenir la transition énergétique. L'objectif est de répondre à la demande croissante d'électricité et de réduire la dépendance énergétique en nous appuyant sur des projets d'intégration régionale tels que le projet Elmed avec l'Italie», a encore affirmé Chouchane.

Dans ce même cadre, il a rappelé que le projet Terna Innovation Zone est conçu comme un portail d'échange d'idées entre Terna et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg). Il vise à promouvoir l'innovation dans le secteur électrique tunisien et à renforcer les capacités locales, notamment à travers le partage de technologies et de bonnes pratiques entre les deux entreprises.

Chouchane a aussi souligné que ce projet d'innovation est une réponse concrète aux défis énergétiques actuels du pays. «Terna Innovation Zone ouvrira de nouvelles perspectives pour la production d'électricité renouvelable et pour l'amélioration continue du réseau électrique tunisien. C'est un symbole de la coopération fructueuse entre la Tunisie et l'Italie dans le secteur stratégique de l'énergie», a-t-il indiqué.

Un avis partagé par Faycel Tarifa, P.D.G. de la Steg, qui a souligné que cette collaboration vise à renforcer les capacités techniques, favoriser l'innovation et contribuer à la transition énergétique durable entre la Tunisie et l'Italie

Tarifa a aussi mis en lumière les actions concrètes qui découleront de ce partenariat stratégique, notamment en lien avec le projet Elmed, un câble sous-marin de haute tension reliant les réseaux électriques de la Tunisie et de l'Italie. «Elmed avance dans la bonne direction et permettra de renforcer l'échange d'énergie entre nos deux pays, garantissant ainsi une plus grande sécurité énergétique», a-t-il déclaré.

Le P.D.G. de la Steg a également présenté les axes d'action de cette nouvelle coopération, qui incluent la création de centres d'essai pour tester les équipements de haute tension et la formation continue des équipes tunisiennes sur les nouvelles technologies énergétiques. Cette initiative permettra à la Steg de se doter des compétences nécessaires pour gérer de manière optimale les infrastructures énergétiques et d'acquérir de nouveaux outils de travail dans le cadre de la transition énergétique.

«Nos équipes bénéficieront de formations ciblées sur la gestion et la protection des systèmes électriques, le développement de nouveaux réseaux de transmission d'énergie et l'exploitation des énergies renouvelables», a-t-il précisé, tout en soulignant l'importance des échanges de bonnes pratiques et de l'expertise en matière de modélisation et de planification des infrastructures électriques.

Un catalyseur de l'innovation énergétique en Tunisie

De son côté, l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Alessandro Prunas, a mis en lumière la profondeur des relations entre les deux pays, marquées par une coopération renforcée dans divers domaines stratégiques, en particulier dans le secteur énergétique.

L'ambassadeur a souligné que cet événement témoignait de l'engagement mutuel et des liens solides entre l'Italie et la Tunisie. Il a rappelé les nombreuses visites officielles entre les deux nations, telles que celles des ministres italiens et de la Cheffe du gouvernement, et a félicité les autorités tunisiennes pour les visites réciproques qui ont renforcé les relations bilatérales.

«Le lancement de la Terna Innovation Zone s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, un projet stratégique visant à promouvoir des partenariats solides et à garantir une prospérité partagée pour tous les pays du continent. La Tunisie en est un pilier essentiel», a affirmé Alessandro Prunas, tout en ajoutant que ce partenariat renforcé entre les deux pays repose sur des valeurs communes et une amitié historique.

L'ambassadeur a également évoqué la visite récente du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, à Rome, qui a permis la signature d'accords importants, dont celui portant sur la transition énergétique. «Cette collaboration dans le secteur de l'énergie est d'autant plus essentielle qu'elle repose sur des projets communs tels qu'Elmed, qui vise à renforcer la sécurité énergétique des deux pays et à favoriser l'intégration des énergies renouvelables», a-t-il encore précisé.

Le projet Terna Innovation Zone, en particulier, se concentre sur la formation et le soutien aux talents innovants tunisiens, un élément clé pour la réussite de la transition énergétique. «Ce n'est qu'en investissant dans l'innovation que nous pourrons combler le fossé énergétique, atteindre les objectifs de production d'énergies renouvelables et lutter efficacement contre le changement climatique», a souligné Prunas, tout en saluant l'implication de Terna et de la Steg dans la réalisation de cette initiative stratégique, qui a vocation à produire des résultats concrets pour les deux pays, en créant de nouveaux emplois et en favorisant une croissance mutuellement bénéfique.

Dans le même sillage, l'administratrice déléguée de Terna, Giuseppina Di Foggia, a présenté la Terna Innovation Zone comme un catalyseur de l'innovation énergétique en Tunisie. «Ce projet s'inscrit dans un cadre plus large, en lien avec le projet Elmed, qui a permis de connecter pour la première fois les systèmes électriques de l'Europe et de l'Afrique du Nord. À cet égard, Terna Innovation Zone ne sera pas seulement un espace physique, mais un véritable symbole de l'engagement concret des deux pays en matière d'innovation, de formation et de développement des talents... Ce projet vise donc à créer un écosystème dynamique qui favorise l'innovation locale, soutenant ainsi les startup et entreprises tunisiennes tout en valorisant les compétences et le savoir-faire présents dans le pays», a-t-elle expliqué.

Giuseppina Di Foggia a aussi détaillé trois domaines clés qui guideront cette initiative: l'incubation et l'accélération des startup, la formation des talents, notamment pour les ingénieurs et le soutien à l'industrie, avec des partenariats dédiés à la recherche de l'excellence dans le secteur énergétique.

Dans ce même cadre, elle a souligné l'importance des partenariats entre les institutions italiennes et tunisiennes pour accompagner ce projet ambitieux. «Notre objectif est de créer un espace dans lequel l'innovation, la technologie et la formation se rencontrent pour bâtir un avenir énergétique commun», a-t-elle ajouté.

Il est à noter que dans le cadre de cet accord, les deux entreprises s'engageront dans une série d'activités de knowledge-sharing sur des sujets d'intérêt commun, dans le but de poursuivre l'excellence dans la gestion des réseaux de transport d'électricité et de relever les défis du secteur de l'énergie. Terna et la Steg entendent ainsi consolider le rôle de l'Italie et de la Tunisie en tant que protagonistes de la transition énergétique en Méditerranée, pôles d'énergie et d'innovation, renforçant l'intégration entre l'Europe et l'Afrique et favorisant la naissance de nouvelles synergies entre les entreprises italiennes et tunisiennes, conformément à la stratégie définie dans le Plan Mattei.