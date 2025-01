Tunisie: Célébration du 44e anniversaire de la création des Villages d'Enfants (SOS) - Une marche solidaire et un dévouement reconnu

L'association cherche les moyens de prendre en charge trois mille enfants supplémentaires en 2025, outre les 5.080 qui le sont actuellement.

L'Association tunisienne des villages d'enfants (SOS) a organisé, hier du côté de La Marsa, la troisième édition de «la rencontre de la fidélité et du défi», un événement marquant le 44e anniversaire de sa création, et ce, en la présence de plusieurs personnalités publiques, d'enfants et de jeunes issus des villages SOS de Akouda, Mahres, Siliana, Gammarth et de plusieurs mères. Cette rencontre a mis en avant les actions menées par l'association pour soutenir les enfants en situation de vulnérabilité. D'ailleurs, l'événement a marqué l'ouverture de deux nouveaux bureaux d'accueil pour les enfants sans soutien familial, dont l'un à Menzel Bouzaiane, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, et l'autre à Aïn Draham, dans le gouvernorat de Jendouba.

La ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, procédant à l'ouverture de cette manifestation, a indiqué que cette association est considérée comme un partenaire principal du département en matière de prise en charge des enfants et de protection de leurs droits. Et d'insister sur l'attachement de son département à œuvrer selon une approche participative et une vision globale en vue de favoriser un environnement éducatif et social équilibré qui réponde aux besoins des enfants.

Engagement et dévouement

De son côté, Mohamed Megdiche, président de l'Association des villages d'Enfants SOS, a précisé, en marge de cette cérémonie, que son association cible au cours de l'année 2025, la prise en charge de 7.500 enfants au lieu des 5.080 actuellement, outre l'augmentation de son budget à hauteur de 24 millions de dinars qui était d'environ 21 millions de dinars en 2024.

L'événement a été, également, l'occasion de rendre hommage aux travailleurs et aux pourvoyeurs de fonds des différents Villages d'enfants à travers les gouvernorats du pays, en reconnaissance de leur engagement et de leur dévouement. Megdiche a affirmé que l'association des Villages d'enfants SOS s'emploie a promouvoir ses programmes en vue d'atteindre les objectifs requis pour cette année qui consistent à prendre en charge trois mille enfants sans soutien familial issus des gouvernorats de Sidi Bouzid et de Jendouba.

Marche solidaire

Le plan d'action de cette association pour l'année en cours, qui a été présenté à cette occasion, comprend l'autonomisation des jeunes pris en charge avec un taux de 77% au lieu de 60% en 2024 et la réalisation d'un taux de réussite de 100% aux élèves pris en charge dans les villages SOS (73% en 2024) outre l'autonomie des familles avec un taux de 60%(environ 45% en 2024).

Par ailleurs, Megdiche a annoncé le démarrage de la manifestation «marche solidaire» de 1.000 km reliant Remada à Gammarth, organisée à l'initiative des clubs d'étudiants ambassadeur des villages SOS dans quatre gouvernorats avec la participation de 2.000 étudiants. L'objectif assigné à cette marche est de collecter des fonds pour la prise en charge de trois mille enfants supplémentaires qui seront ajoutés aux listes des villages d'enfants SOS. La marche , qui a démarré hier et se poursuit jusqu'au 11 février, est soutenue par quatre ministères, à savoir celui de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Education, et de la Jeunesse et du Sport.