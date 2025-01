Tunisie: Effort national de reconstruction et de développement - Les compétences tunisiennes à l'étranger font entendre leur voix

Les compétences nationales établies à l'étranger auront leur mot à dire dans la lutte pour la libération nationale et feront entendre leurs voix et leur approches à l'avenir en concrétisation de la confiance et de la sollicitude constantes dont les entoure le Président de la République.

Désormais, les Tunisiens résidant à l'étranger, longtemps considérés comme des sources apportant les devises pour le pays sans qu'ils aient leur mot à dire dans l'oeuvre nationale de développement et de prospérité, sont aujourd'hui au coeur des préoccupations du Président Kaïs Saïed qui ne rate aucune occasion pour rappeler l'attention constante et la sollicitude particulière dont il entoure les compétences tunisiennes installées à l'étranger;

Une attention et une sollicitude qui témoignent, d'abord, de la confiance en leur aptitude à apporter le savoir-faire requis et l'imagination et la créativité qu'il faut aux programmes de développement en besoin d'assistance et de l'expertise que nos élites ont acquise tout au long des années d'études et aussi de travail au sein des entreprises ou centres de recherche scientifique et technologique, à travers les différents pays d'accueil.

L'intérêt présidentiel porté à la situation des Tunisiens à l'étranger participe aussi d'un noble geste de reconnaissance largement méritée pour les services qu'ils sont en train de rendre à la mère patrie.

Aujourd'hui que les compétences tunisiennes émigrées ne se sentent plus éloignées ou tenues à l'écart de ce que l'Etat est en train d'entreprendre en matière d'édification de la Troisième République et qu'elles ont pris conscience du poids et de l'importance que le gouvernement, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, leur accorde, elles ont décidé de prendre l'initiative, de ne plus attendre qu'on leur ordonne ce qu'elles ont à faire et de participer activement au processus national de promotion sociale et économique engagé depuis l'avènement du mouvement réformateur du 25 juillet 2021.

Le Chef de l'Etat a mis en exergue, à l'occasion de l'audience qu'il a accordée, mardi 28 janvier, au ministre des Affaires étrangères, sur la nécessité de renforcer l'encadrement requis aux Tunisiens à l'étranger et aussi de leur «proposer de nouvelles solutions à même de leur fournir les services nécessaires à distance».

L'apport présidentiel à ce que les problèmes des Tunisiens à l'étranger soient résolus aussi rapidement que possible et à ce que leurs attentes et leurs revendications soient satisfaites est en réponse aux services qu'ils sont en train de rendre régulièrement à la mère patrie.

Par leur haut degré de professionnalisme qui n'est plus à démontrer, par leur accès aux plus hauts postes de responsabilité dans les entreprises, les universités ou les centres de recherche où ils exercent et par les hautes qualités morales dont ils font montre dans leur vie quotidienne dans les pays d'accueil en Europe, aux USA ou dans les pays arabes, les compétences tunisiennes contribuent au renforcement de l'image rayonnante de la Tunisie et procurent à notre pays la considération et l'estime des pays et des peuples du monde entier.

Et nos élites ne se contentent pas de s'activer dans les pays d'accueil. Elles étendent leur implication dans l'effort de développement en participant, à titre d'exemple à la résolution de la crise du transport public (initiative relative à l'envoi de 300 bus de transport en Tunisie) et à l'atténuation des difficultés que vivent certains hôpitaux publics (envoi de nombre d'ambulances au profit de certains établissements hospitaliers de l'intérieur du pays) sans oublier les projets qu'ils sont en train de créer, un peu partout, à travers la République.

Le Chef de l'Etat, comme à son habitude, exhorte les institutions de l'Etat «à lever tous les obstacles devant ces compétences afin qu'elles puissent -- tient-il à le souligner encore une fois -- contribuer pleinement à la lutte pour la libération nationale et participer à la reconstruction et au développement du pays».