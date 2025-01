Maroc: Casablanca - Présentation de la plateforme 'Koun Ala Bal' dédiée à la protection de la vie privée numérique des enfants et adolescents

Casablanca — La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a organisé, jeudi à Casablanca, une conférence régionale de sensibilisation marquée par la présentation de la plateforme "Koun Ala Bal", dédiée à la protection de la vie privée numérique des enfants et des adolescents.

Lors de cette rencontre, qui s'adressait particulièrement aux enfants et aux adolescents âgés de 7 à 18 ans, les intervenants ont expliqué les objectifs de cette plateforme numérique ainsi que les modalités d'accès et d'utilisation de ses fonctionnalités, précisant que cette plateforme est une école virtuelle qui enseigne les enfants, les adolescents et les femmes les dangers du monde numérique et à ses répercussions sur leur vie privée.

Dans ce cadre, les intervenants ont souligné que cette initiative vise le renforcement de la sensibilisation des populations cibles, la promotion de la recherche en matière de protection de la vie privée numérique, ainsi que la sécurisation du traitement des données à caractère personnel des enfants, des adolescents et des femmes.

La plateforme vise également à fournir aux organisations de la société civile et aux acteurs concernés des outils de sensibilisation et d'éducation, tout en encourageant l'implication des enfants et des adolescents dans la création de contenus éducatifs à travers des ateliers artistiques, des concours et un espace dédié aux jeunes.

La plateforme "Koun Ala Bal" propose des guides, des bonnes pratiques et des supports pédagogiques sous divers formats médiatiques et artistiques, tels que des illustrations, des vidéos et des jeux éducatifs, alertant sur les risques liés au partage des données personnelles dans l'espace numérique.

Cette conférence régionale s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions de sensibilisation organisées à l'occasion de la Semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, qui se tient du 27 au 31 janvier à l'initiative de la CNDP à travers l'ensemble du territoire Royaume.

Plusieurs thématiques sont abordées à cette occasion, notamment "Le rôle de la protection des données personnelles dans le renforcement des valeurs constitutionnelles", "Le rôle de la protection des données personnelles dans la promotion de l'investissement" et "Les principes fondamentaux de la protection des données personnelles dans le domaine de la santé".