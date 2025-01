Maroc: Coup d'envoi de la troisième édition du Festival du livre africain de Marrakech

Marrakech — Le coup d'envoi de la troisième édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) a été donné jeudi à l'Institut français dans la Cité ocre, avec la participation d'une cinquantaine d'écrivains issus de plus de vingt pays.

Cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 02 février, vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique, à promouvoir la culture et l'écriture et à soutenir le développement économique et social par le biais de l'art.

Dans son discours d'ouverture, la co-fondatrice du FLAM, Fatimata Wane, a souligné que la troisième édition du festival se veut une exaltation des littératures et cultures africaines et de tout ce qui unit les peuples du continent, à savoir ses voix, ses histoires, ses créations communes et son humanité partagée.

Depuis sa création, le FLAM a toujours été une invitation ouverte et sans barrières pour faire résonner la richesse des diversités culturelles africaines, sans jamais imposer une thématique unique pour chaque édition, préférant ainsi permettre la libre expression, a ajouté Mme Wane.

Elle a également indiqué que l'édition 2025 a une résonance particulière, car elle place la voix des femmes au centre de ses préoccupations, soulignant que les femmes africaines, malgré leur courage face aux défis, sont encore marginalisées.

Et de poursuivre ainsi que le festival cherche à être une plateforme pour ces voix, et à mettre en évidence le rôle des femmes dans la préservation et la restauration de la mémoire des sociétés.

Fondé par Mahi Binebine (écrivain et artiste plasticien), Fatimata Wane-Sagna (journaliste), Hanane Essaydi (universitaire) et Younès Ajarraï (entrepreneur culturel), le festival rassemble des écrivains, des penseurs et des intellectuels de tout le continent africain.

Le festival consacre également un programme spécial pour les jeunes, en organisant des ateliers d'écriture, des stages et des rencontres littéraires dans les écoles et universités partenaires, afin de promouvoir la lecture et l'écriture auprès des jeunes générations.