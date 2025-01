Maroc: Journée d'étude à Rabat sur l'histoire mondiale du pays

Rabat — Une journée d'étude sur l'histoire mondiale du Maroc a été organisée, jeudi à Rabat, avec la participation d'un parterre de professeurs et de chercheurs universitaires.

Organisée par l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc relevant de l'Académie du Royaume, cette journée d'étude aborde l'histoire mondiale, en se concentrant sur les productions scientifiques qui ont façonné la discipline au cours des trois dernières décennies, ainsi que sur les principales questions historiques et méthodologiques qui ont accompagné l'émergence de l'histoire mondiale et ses récents développements.

Cette rencontre vise à examiner la présence de cette approche historique globale dans l'historiographie marocaine, en s'arrêtant sur les possibilités et les conditions d'écriture d'une histoire mondiale du Maroc en relation avec l'histoire globale et en retraçant les apports réciproques entre le Maroc et le reste du monde, en particulier la Méditerranée, l'Atlantique et l'Afrique, ainsi que les influences qu'il a subies et celles qu'il a exercées.

Les participants ont discuté des éléments essentiels de la perspective de l'histoire mondiale telle qu'elle apparaît dans diverses productions académiques anglo-saxonnes, considérant que l'histoire mondiale est le résultat d'une insatisfaction croissante à l'égard de la perspective étroite et limitée de "l'histoire nationale" telle que conçue dans la pensée historique du XIXe siècle.

Ils ont, dans ce sens, rappelé que l'histoire mondiale a connu divers débats qui méritent d'être approfondis, depuis ses débuts en 1982, avec la création de la World History Association, jusqu'à nos jours.

Les intervenants se sont, en outre, interrogés sur l'opportunité d'écrire une histoire connectée du Maroc et les pistes que pourrait prendre ce projet au vu de la construction historiographique qui conditionne la pratique de l'histoire globale. Pour ce faire, ont-ils ajouté, la communication vise d'abord à rappeler les principaux enjeux historiographiques et méthodologiques qui ont accompagné l'émergence puis les développements récents de l'histoire globale.

Ils ont, de même, mis en lumière les approches de l'écriture de l'histoire du Maroc fondées sur le concept d'histoire globale ou d'histoire dite cosmique, qui aborde l'histoire du Maroc dans une perspective cosmique, incluant les différentes dimensions des échanges culturels, économiques, politiques et de voyages à différentes époques avec son environnement, ainsi que les différentes tensions et évolutions qui les ont accompagnées.

Les chercheurs ont mis l'accent sur l'importance d'étudier l'histoire du Maroc dans sa dimension globale, notamment dans ses relations atlantiques et africaines, et dans le cadre d'une vision générale de méthodologies globales, tout en reconsidérant, examinant et comparant certains événements et récits historiques.

Ils ont ainsi appelé tous les chercheurs et universitaires à doubler d'efforts pour mettre en lumière le rôle efficace que joue le Maroc dans la construction du monde atlantique et global à l'époque moderne et pour analyser comment les dynamiques atlantiques globales transforment progressivement le monde maghrébin et particulièrement le Maroc.

Au programme de cette journée d'étude deux sessions scientifiques axées sur "Le Maroc et l'histoire mondiale au XIXe siècle", "Léon l'africain et la mondialisation de l'Afrique", "Les mécanismes de renforcement de la présence marocaine dans l'espace méditerranéen par le Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah, 1790-1757, les voyages de l'ambassadeur ibn Othman Al Maknassi comme exemple", "Le Maroc et les États-Unis d'Amérique à travers les archives du Makhzen 1786-1912 comme élément de l'histoire mondiale", et "La contribution du Maroc à l'histoire mondiale à l'époque moderne".